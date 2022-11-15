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一把手又換將 傳陳敏爾接天津書記

記者賴錦宏／綜合報導
陳敏爾傳接任天津書記。（中新社資料照片）
陳敏爾傳接任天津書記。（中新社資料照片）

中共20大後，地方和主要部委高層人事調整陸續展開。據港媒報導，新任中央政治局委員、浙江省委書記袁家軍將接替陳敏爾擔任重慶市委書記，陳敏爾預料主政天津。晉升為中央政治局委員、中央書記處書記的山東省委書記李干杰，則將出任中央組織部部長。

中共20大後陸續調整地方和主要部委人事，上海、廣東、福建、北京等重要省市一把手，都已換將。另兩個直轄一把手也傳出換人。報導稱，浙江書記袁家軍將擔任重慶市委書記。今年60歲的袁家軍出身「軍工系」，曾任中國載人航天工程飛船系統總指揮、中國航天科技集團副總經理等職，2014年出任浙江常務副省長，後來擔任省長。袁家軍主政浙江期間，率先為「共同富裕」探路。

浙江省委書記袁家軍將任重慶市委書記。（中新社）
浙江省委書記袁家軍將任重慶市委書記。（中新社）

至於連任中共中央政治局委員的陳敏爾，預料將接替李鴻忠擔任天津書記，李鴻忠可能候任全國人大常委會副委員長。現年62歲的陳敏爾是浙江人，長期在浙江工作，擔任省委宣傳部長期間，時任浙江省委書習近平在「浙江日報」專欄「之江新語」發表系列文章。

新晉中共中央政治局委員、中央書記處書記的李干杰，將擔任中央組織部部長，負責官員的考核和升遷。今年58歲的李干杰畢業於清華大學，是一位核專家，長期在環境保護部門工作。

李干杰將任中共中央組織部部長。（取材自中國網）
李干杰將任中共中央組織部部長。（取材自中國網）

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