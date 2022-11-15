90後和00後合夥辦養老院 變裝拍大片 網友：辦成幼兒園

00後與老人拍攝「時尚大片」花絮。（取材自封面新聞）

在四川雅安，有一家氣氛很不一樣的養老院 。首漾養老院由一群90後、00後年輕人共同經營，他們帶著院內的老人拍時尚 大片、辦藝術展覽、唱ktv、跳舞、露營、變裝……，豐富的內容令參與的老人們個個神采奕奕。網友紛紛感嘆：「簡直把養老院辦成了幼兒園」。

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封面新聞報導，首漾養老院的成立，要追溯到2017年夏天。當時，創始人之一佳林為了給爺爺找一所滿意的養老院，拉上多年好友周航考察了成都及周邊多家養老院。

但在實地考察時並不如意。暮氣沉沉的環境和壓抑的氛圍，讓她們打消了把爺爺送進這類養老院的念頭，也開始認真審視養老這件事。

爺爺奶奶們拍大片。（取材自封面新聞）

「第一感覺就是老了好可怕。當我們老了該怎麽辦？是不是可以創造一個自己老了以後也可以有安全感、歸屬感的地方？」

抱著大膽的想法，佳林和周航開啟了創業之路，並成立了首漾養老品牌。兩人借助周航在海外攻讀社區建設、博物館建設的專業優勢，讓首漾實現了「養老+文創」的跨界融合。

報導指出，佳林表示，目前院裡除30到50歲年齡層的護工及行政後勤人員外，護士及文創團隊均由90後和00後組成，形成了年齡的互補結構。

養老院內組織的露營活動。（取材自封面新聞）

除常規護理外，這幫年輕人還帶著老人們拍時尚大片、辦藝術展覽、唱k、跳舞、露營、變裝……，新鮮、愜意的氛圍讓這群90後、00後深得院裡的爺爺婆婆們「寵愛」。目前，養老院累計照顧長住老人128位，都是自願來的。

「你們最好耍，又沒有套路，又不嫌棄我們這些老年人，天天跟我們一堆耍」，一位入住首漾養老的老奶奶說。

在這裡，90後、00後與老人之間模糊了年齡。在她們看來，青年、中年或者老年只是人生不同的階段。「現在很多養老院講的是老年人需要被照顧，把他們看成病態的、有缺陷的、弱勢的。但我們不會刻意地強調他們是老人，覺得他們的行為應該被束縛、被保護，而是盡可能給予他們更多的選擇空間和想象力。」

經過三年的探索與經營，首漾養老對創新的養老理念進行了初步的實踐。有網友說，「想要來工作到退休 」；也有人感嘆，「簡直把養老院辦成了幼兒園」。

對此，佳林說，「看到很多人因為認可我們的理念，我們受到很大鼓舞，至少讓我們相信自己做的事情是有價值、有意義的。我們也期待更多人一起探索養老行業更多的可能性和解決方案。」