我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

走過125期 孤獨星球中國版停刊

中國新聞組／北京16日電
孤獨星球中國版最後一期的預定封面。(取材自微博)
孤獨星球中國版最後一期的預定封面。(取材自微博)

「孤獨星球」（Lonely Planet）雜誌14日宣布中國版明年正式停刊，公司未說明停刊理由，有網友表示「當連自由都成奢望，還需要旅遊雜誌嗎？」

中央社報導，「孤獨星球」雜誌在其微信公眾號宣布，「很遺憾要公布一個令人悲傷的決定：2022年12月刊將是中國版的最後一期，將於明年正式停刊。」對忠實讀者和所有編輯而言，「大概很難在這一刻保持心情平靜，好像一個陪伴我們多年的老友即將分別，又像是一個時代就此落幕。」

公司表示，中國版自2012年8月創刊至今，共走過125期。從倫敦奧運會出發，這10年來，見證了因戰亂關閉的景點重新開放，見證了體育賽事拉動旅遊業成長，見證了新興藝術館和國家公園的建立，見證了各種慶典走向高潮的瞬間，也見證了自疫情爆發以來，旅遊業在世界放慢腳步，又逐漸復甦。

雜誌並未說明停刊理由，消息一出許多中國網友發問為何停刊，另有忠實讀者表達很不捨，也有網友說當前紙媒很難經營，但也有人直指「當連自由都成奢望，還需要旅遊雜誌嗎？」

公司表示，減少出版業務是一個「艱難的決定」，但疫情期間雜誌銷量下滑越來越嚴重，公司決定暫停發行雜誌以減少成本。

網友對停刊表示，「讀書時代走不出去的時候，是孤獨星球帶我看世界看風景，後來可以走出去了，就自己去看書里的世界了」、「去國外旅行做攻略都是參考的《孤獨星球》，美好的回憶，無論如何探索世界的腳步不會停歇」、「高中最愛的雜誌。想起以前整個組湊錢買一本互相傳閱，和同學們們討論以後要去哪里哪里旅遊」、「高中時讀物 承載著心中的遠方 總想走去看看」、「用傳統思維去做雜志，扛不住也很正常，不能光怪環境與時代」。

疫情 微信 奧運

上一則

「南海行為準則」 東協與中達協議

下一則

習近平自備防彈座駕 紅旗現身巴峇島

延伸閱讀

由傳統東岸移離 10大人口增長最快城市 受惠高科技

由傳統東岸移離 10大人口增長最快城市 受惠高科技
旅遊業加入黑五促銷 每人最多省600元

旅遊業加入黑五促銷 每人最多省600元
亞太區旅遊業 明年有望復甦

亞太區旅遊業 明年有望復甦
韓劇「浪漫滿屋」翻拍中國版 女主被批年紀大：浪漫老屋

韓劇「浪漫滿屋」翻拍中國版 女主被批年紀大：浪漫老屋

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已