走過125期 孤獨星球中國版停刊

孤獨星球中國版最後一期的預定封面。(取材自微博)

「孤獨星球」（Lonely Planet）雜誌14日宣布中國版明年正式停刊，公司未說明停刊理由，有網友表示「當連自由都成奢望，還需要旅遊雜誌嗎？」

中央社報導，「孤獨星球」雜誌在其微信 公眾號宣布，「很遺憾要公布一個令人悲傷的決定：2022年12月刊將是中國版的最後一期，將於明年正式停刊。」對忠實讀者和所有編輯而言，「大概很難在這一刻保持心情平靜，好像一個陪伴我們多年的老友即將分別，又像是一個時代就此落幕。」

公司表示，中國版自2012年8月創刊至今，共走過125期。從倫敦奧運 會出發，這10年來，見證了因戰亂關閉的景點重新開放，見證了體育賽事拉動旅遊業成長，見證了新興藝術館和國家公園的建立，見證了各種慶典走向高潮的瞬間，也見證了自疫情 爆發以來，旅遊業在世界放慢腳步，又逐漸復甦。

雜誌並未說明停刊理由，消息一出許多中國網友發問為何停刊，另有忠實讀者表達很不捨，也有網友說當前紙媒很難經營，但也有人直指「當連自由都成奢望，還需要旅遊雜誌嗎？」

公司表示，減少出版業務是一個「艱難的決定」，但疫情期間雜誌銷量下滑越來越嚴重，公司決定暫停發行雜誌以減少成本。

網友對停刊表示，「讀書時代走不出去的時候，是孤獨星球帶我看世界看風景，後來可以走出去了，就自己去看書里的世界了」、「去國外旅行做攻略都是參考的《孤獨星球》，美好的回憶，無論如何探索世界的腳步不會停歇」、「高中最愛的雜誌。想起以前整個組湊錢買一本互相傳閱，和同學們們討論以後要去哪里哪里旅遊」、「高中時讀物 承載著心中的遠方 總想走去看看」、「用傳統思維去做雜志，扛不住也很正常，不能光怪環境與時代」。