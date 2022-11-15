王者歸來 張偉麗時隔3年重奪格鬥冠軍

如今的張偉麗表示，更多是去「去享受比賽」。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

中國綜合格鬥運動員 張偉麗13日在紐約麥迪遜花園廣場進行的UFC281女子草量級冠軍賽上，第二回合以裸絞擊敗現任冠軍卡拉·埃斯帕扎，第二次奪得UFC女子草量級金腰帶，張偉麗以一場「王者歸來」的大戲來宣告自己是「世界的偉麗」。

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紅星新聞報導，張偉麗於2019年深圳舉行的比賽中奪得女子草量級世界金腰帶，成為亞洲首位UFC世界冠軍。次年她又戰勝了喬安娜·耶德爾澤西克，成功衛冕。但在2021年4月，張偉麗不敵羅斯，衛冕失敗。當年11月，也是在麥迪遜花園廣場，張偉麗再次負於羅斯，目睹後者衛冕金腰帶成功。今年6月，張偉麗在新加坡 的比賽中第二回合KO喬安娜，贏得女子草量級冠軍挑戰權，對手則在這場比賽之後宣布退役。

此前接受新華社採訪時，張偉麗表示：「我第一次拿金腰帶是在中國，很多人因為那場比賽認識了我，那個時候我是中國的偉麗。這次我如果在紐約可以拿到金腰帶，我覺得我就是世界的偉麗！」

美國選手卡拉是UFC首位女子草量級「金腰帶」得主，也是該量級賽事的「初代王者」！今年5月，卡拉通過分歧判定擊敗羅斯，時隔8年後第二次奪得草量級冠軍頭銜。值得一提的是，卡拉曾是全美摔跤冠軍，她的抱摔和地面壓制能力十分出眾。這場比賽，是張偉麗首次與卡拉交手，針對卡拉的特點，張偉麗在備戰中也對自己的地面技術進行了特訓，希望在比賽中即便是被對手拖入到地面，也不懼挑戰。

在張偉麗出場前，紐約麥迪遜花園廣場現場播放起了電影 「笑傲江湖」的主題曲「滄海一聲笑」，再伴隨全場觀眾的歡呼，似乎這裡就是張偉麗的主場。

第一回合開始後，雙方在進行一段試探後，張偉麗率先發起纏鬥，兩人在首回合兩次進入地面。第二回合剛開始，卡拉想用衝摔進入地面，但被張偉麗用背後十字架限制。在地面中，張偉麗抓住機會，以裸絞擊敗對手，速勝卡拉，第二次奪得UFC女子草量級金腰帶。

另據澎湃新聞報導，奪冠後張偉麗和教練團隊一一擁抱，然後儘情宣洩著情緒。如今的張偉麗表示，更多是去「去享受比賽」。

「曾經的我總想著去拿金腰帶，很在意輸贏，想贏怕輸，但這些年經歷了失利和一些事情後，我慢慢發現，綜合格鬥會是我一輩子的事業，我可以放下包袱，放下輸贏，去享受比賽。」所幸，低谷中的張偉麗沒有放棄，她不斷自省，也在不斷變強。

過去相當長的時間裡，接受採訪時張偉麗都將比賽輸贏放在一邊，她表示，「最難戰勝的其實是自己，為了尋求突破，我每一天都在和自己較勁。」