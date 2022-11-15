我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

王者歸來 張偉麗時隔3年重奪格鬥冠軍

中國新聞組／北京16日電
如今的張偉麗表示，更多是去「去享受比賽」。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）
如今的張偉麗表示，更多是去「去享受比賽」。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

中國綜合格鬥運動員張偉麗13日在紐約麥迪遜花園廣場進行的UFC281女子草量級冠軍賽上，第二回合以裸絞擊敗現任冠軍卡拉·埃斯帕扎，第二次奪得UFC女子草量級金腰帶，張偉麗以一場「王者歸來」的大戲來宣告自己是「世界的偉麗」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，張偉麗於2019年深圳舉行的比賽中奪得女子草量級世界金腰帶，成為亞洲首位UFC世界冠軍。次年她又戰勝了喬安娜·耶德爾澤西克，成功衛冕。但在2021年4月，張偉麗不敵羅斯，衛冕失敗。當年11月，也是在麥迪遜花園廣場，張偉麗再次負於羅斯，目睹後者衛冕金腰帶成功。今年6月，張偉麗在新加坡的比賽中第二回合KO喬安娜，贏得女子草量級冠軍挑戰權，對手則在這場比賽之後宣布退役。

此前接受新華社採訪時，張偉麗表示：「我第一次拿金腰帶是在中國，很多人因為那場比賽認識了我，那個時候我是中國的偉麗。這次我如果在紐約可以拿到金腰帶，我覺得我就是世界的偉麗！」

美國選手卡拉是UFC首位女子草量級「金腰帶」得主，也是該量級賽事的「初代王者」！今年5月，卡拉通過分歧判定擊敗羅斯，時隔8年後第二次奪得草量級冠軍頭銜。值得一提的是，卡拉曾是全美摔跤冠軍，她的抱摔和地面壓制能力十分出眾。這場比賽，是張偉麗首次與卡拉交手，針對卡拉的特點，張偉麗在備戰中也對自己的地面技術進行了特訓，希望在比賽中即便是被對手拖入到地面，也不懼挑戰。

在張偉麗出場前，紐約麥迪遜花園廣場現場播放起了電影「笑傲江湖」的主題曲「滄海一聲笑」，再伴隨全場觀眾的歡呼，似乎這裡就是張偉麗的主場。

第一回合開始後，雙方在進行一段試探後，張偉麗率先發起纏鬥，兩人在首回合兩次進入地面。第二回合剛開始，卡拉想用衝摔進入地面，但被張偉麗用背後十字架限制。在地面中，張偉麗抓住機會，以裸絞擊敗對手，速勝卡拉，第二次奪得UFC女子草量級金腰帶。

另據澎湃新聞報導，奪冠後張偉麗和教練團隊一一擁抱，然後儘情宣洩著情緒。如今的張偉麗表示，更多是去「去享受比賽」。

「曾經的我總想著去拿金腰帶，很在意輸贏，想贏怕輸，但這些年經歷了失利和一些事情後，我慢慢發現，綜合格鬥會是我一輩子的事業，我可以放下包袱，放下輸贏，去享受比賽。」所幸，低谷中的張偉麗沒有放棄，她不斷自省，也在不斷變強。

過去相當長的時間裡，接受採訪時張偉麗都將比賽輸贏放在一邊，她表示，「最難戰勝的其實是自己，為了尋求突破，我每一天都在和自己較勁。」

新加坡 電影 運動員

上一則

港7欖在韓出賽 中國國歌播成「願榮光」港抗議要求徹查

下一則

北京新冠疫情升溫 增407本土病例

延伸閱讀

普亭2014年G20被排擠「提前離開」…這次乾脆不去了？

普亭2014年G20被排擠「提前離開」…這次乾脆不去了？
陳煥瑛公園更名啟用 設4語言紀念碑 官員、社區代表齊聚

陳煥瑛公園更名啟用 設4語言紀念碑 官員、社區代表齊聚
亞裔男連環性騷 當街襲胸強吻女性

亞裔男連環性騷 當街襲胸強吻女性
路易威登200周年巡迴展 最終站紐約登場

路易威登200周年巡迴展 最終站紐約登場

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已