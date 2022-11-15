「點對點」接送防跑？ 鄭州富士康找到新員工 中年居多

第一批新員工13日抵富士康，其中多為中年人，年輕人較少。（取材自微博）

河南鄭州 航空港區富士康園區疫情 發生後，出現大量員工離廠返鄉現象。在採取了一系列防控措施後，目前鄭州富士康生產基本正常。13日首批新員工已經「點對點」抵達並入駐富士康園區。但也讓人質疑，「點對點」運送是真的為了落實防疫，還是怕員工中途反悔想逃跑。

河南日報報導，13日中午12點，富士康鄭州科技園國貿招募中心大門外，一輛來自駐馬店的白色大巴穩穩停靠，數十名位新員工提著大包小包，排隊走下大巴車。鄭州富士康的工作人員立刻迎上前去，組織大家有序掃碼，核對信息。

中天新聞網報導，雖然富士康表示，這些員工都是看到招募公告後自願來富士康上班的，員工在到職前要先在當地集中隔離三天，經核酸檢測結果為陰性後再由專車「點對點」接送，中途不停車。

不過此舉也讓人質疑，是真的為了落實防疫，還是怕員工中途反悔想逃跑，而若出走員工在疫情後回到工作崗位，這些新進員工的去留也引發外界關注。

13日首批招募的新員工入駐廠區，許多人表示，現在經濟不景氣工作難找，提高薪水待遇是一個強大的誘因，然而現場幾乎看不太到年輕的身影，似乎先前離開的青年員工並沒有因為提高的津貼就選擇回到工作崗位，反而是以有養家壓力的中年人占多數。

富士康12日發布11月員工招募公告，不僅祭出高達人民幣1600元(約226美元)的隔離補助，在職滿30天更可額外享有3000元穩崗津貼。

觀察者網報導，河南省委常委、常務副省長孫守剛13日到升級改造後的員工宿舍看望慰問首批入住的新員工，強調要始終把員工健康安全放在首位，用心用情做好服務保障，讓員工住得安心放心舒心。