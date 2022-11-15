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優化防疫20條亂象？官沒要封 重慶人傳自發靜默7天

中國新聞組／北京15日電
重慶網民分享當地靜默情況，橋上沒有車。(取材自微博)
重慶網民分享當地靜默情況，橋上沒有車。(取材自微博)

國務院11日發布優化防疫20條中規定嚴禁隨意靜默，但重慶市多區12日傳出私自靜默7天。由於是小區自主封控沒有官方通知被認為「不算封」，當地市民自嘲是「自發靜默」、「鐵板是小區眾籌、門是自己焊的」、「重慶市民為全國人民作了一個榜樣」。

衛健委通報，14日新增本土病例1621例、無症狀感染者16151例，其中重慶新增2951例。在優化防疫20條發布後，全國病例已卻連續多日破萬。

香港01報導，重慶市民小美（化名）透露，官方沒有強制性的文件，小區和居民「半勸說半自願」的方式進入靜默狀態，從12日開始預計持續7天。小美指出，自己所在小區派發「一家一張出門條，沒有限時。」部分小區居民則無法出門。

小美稱，截至13日也沒看到有官方或社區發布要靜默的消息。「我最開始也是昨天微博熱搜上看到說重慶要靜默。我們小區發過訊息就是希望大家快點回家，但是都沒有強制性的那種。」小美說，「不叫自願也不叫勸說，也不是有公文的，所以也不能算是封(鎖)。」

針對沒有官方文件卻突然靜默七天的情況，重慶網民在微博發文自嘲是「自發式封控」，批評重慶在國務院發布優化防疫20條規定後，「上有政策下有對策」，在不出官方通知的情況下全城靜默。

網民並反串留言，「是的！我們自願不出門」、「是的！樓下的門是我自己焊死的」。「重慶市民自發靜默七天」也成為熱門詞，但該詞條一度遭到微博封鎖。

自由亞洲電台引述重慶醫學界人士李鴻斌意見稱，國務院聯防聯控機制發出20條防疫措施，嚴禁地方政府層層加碼的防疫手段，但地方官員換了一種方式，「現在重慶主城區，每一個區都封，但是整個重慶市區沒封」，這也顯示出中國防疫模式的尷尬。

重慶居民江先生說，疫情造成當地商店關門倒閉、居民失業、甚至抑鬱而終。「他們從來沒有說封城，商店大量關門倒閉，包括因病被逼瘋、跳樓。我現在也是被封在小區裡面，窗外基本上看不到有人在走動。現在老百姓需要生活。」

澎湃新聞報導，此前因「人性化通告」衝上熱搜的內蒙古鄂爾多斯，在疫情防控方面又有新舉措。據官方微信號「康巴什發布」指出，社區將調整核酸採集方式，由社區發放核酸檢測試管，居民在家自己採樣，工作人員做好防護後上門收集檢測試管，以提升採樣效率、降低傳播風險。

重慶市民分享自己所在小區自主靜默，路上空無一人，馬路上都沒有車。(取材自微博)
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防疫 國務院 微博

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