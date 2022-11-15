優化防疫20條不管用? 黑龍江鐵力市1確診封城

黑龍江鐵力市13日通報，因發現一例初篩陽性而實施全域管控三天，所有居民除進行核酸檢測 不得外出，並連續三天進行區域檢酸檢測，有網友嘲諷，中國國務院 的優化防疫20條對東北沒有用。

每日經濟新聞報導，鐵力市13日凌晨發布通告稱，因應12日該市在核酸檢測發現1例初篩陽性，為快速阻斷疫情 傳播，防止外溢，鐵力市疫情防控指揮部決定，自13日0時起鐵力全域實行3天臨時性管控措施。

據第七次人口普查資料，至2020年底，鐵力市常駐人口約22萬6000人。

通告指出，連續三天展開區域核酸檢測，未參加核酸檢測者一律被賦黃碼；對封控村屯和小區居民、隔離管控人員會安排上門採樣。

所有城鄉居民，除參與疫情防控工作等或需進行區域核酸檢測外，都不得外出。黨政機關、企事業單位所有人居家辦公，學校實行線上教學。

所有城鄉居民非必要不離鐵力區域，確需離開須持24小時內核酸陰性證明。鐵力區域內私家車暫停行駛，巴士及出租車暫停營運。

經營性場所和公共場所一律暫停營業，生活物資保供場所開放時間會另行通知。個體診所停診停業。暫停舉辦大型會議、演出及農村集市等活動。

報導指出，鐵力市14日通報，13日下午2時至午夜12時，新增初篩陽性兩例，為集中隔離篩查發現，是12日無症狀感染者的密切接觸者。

大河報報導，鐵力市疾病預防控制中心工作人員表示，目前全市靜默，具體幾天不清楚，勸返抵達該市的人。

上游新聞報導，鐵力市疫情防控工作指揮部回應稱，該舉措是依據專家組專業綜合研判，為了避免傳播風險。

中國國務院聯防聯控機制11日發布「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知」，包括20條優化疫情防控措施，當中指出要對加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度。嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。

在中國社群微博上，有網友嘲諷，「20條在東北不管用是吧?」、「黑龍江本來就不用執行中央的政策呀」。有網友表示，「這就是典型的層層加碼」，也有網友說，「強烈要求專家組實名制」、「不許封城就靜默，不許靜默就臨時管控」。