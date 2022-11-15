我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

石家莊宣布不做核酸 民眾反而恐慌怕出門

中國新聞組／北京15日電
石家莊傳出不再於公共場合查驗核酸證明。圖為交警日前在新元高速公路匝道口值勤。(新華社)
石家莊傳出不再於公共場合查驗核酸證明。圖為交警日前在新元高速公路匝道口值勤。(新華社)

中國提出優化防疫20條措施後，包括上海市多地宣布取消或暫不展開區域全員核酸檢測。河北石家莊傳出不再於公共場合查驗核酸證明，反而造成民眾因為恐懼不敢出門、不敢送孩子上學。市委書記張超超強調，調整防疫舉措不是「躺平」或「全面放開」; 環球時報前總編輯胡錫進也喊話石家莊人不要驚慌。

有網友13日在網上爆料稱，石家莊疑似不再於公共場合查驗核酸證明，「石家莊真成試點城市了，真的放開了，有點害怕，以後公共場所不看核酸了，核酸點也要取消了，都自費測了，一天新增快500個，結果幼兒園、小學全部通知開學了，突然放開大家都不敢去。」

有民眾擔心不驗核酸可能會被感染而不敢出門，部分家長微信群也收到大量學生請假不返校的信息，理由包括腹痛、腳痛等。

頂端新聞報導，從石家莊疫情防控諮詢電話工作人員處了解到，目前石家莊確實不要求全員強制核酸檢測，只對重點人群及重點工作崗位施行核酸檢測，這是根據國家日前發布的「進一步優化疫情防控20條措施」決定。

至於部分網友稱，學校強制要求學童返校且不查驗核酸檢測的情況，這名工作人員說：「如果有擔憂的家長，也可將相關的問題及時反饋給我們，我們也會進行落實處理。」報導並指出，多數幼兒園仍要求上學要持核酸檢測報告。

據官方帳號「石家莊發布」，市委書記張超超14日赴河北師範大學檢查疫情防控工作。他表示，要教育引導廣大市民群眾充分認識到，當局進一步優化和調整疫情防控舉措，是貫徹落實中央進一步優化防控工作的20條措施的具體行動，絕不是「躺平」、放任不管，也絕不是所謂的「全面放開」，而是為了進一步提升防控工作的科學性、精準性。

環球時報前總編輯胡錫進指出，現在信息有些混亂，不過石家莊剛剛發表了致市民的公開信，表示石家莊市在全面對標對表、嚴格執行中央進一步優化防控工作的20條措施，實施整改。

胡錫進要石家莊人不要驚慌，「政府就站在我們大家的身後」，他也希望政府多與公眾溝通，平抑可能出現的恐慌性情緒。

據第一財經統計，目前包括陜西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市及上海市等多地都已積極調整現行防疫政策，宣布取消或暫不展開區域全員核酸檢測。海南三亞則是11日當天就宣布取消區域全員核酸檢測。

有網友稱，在石家莊出入公共場所不再查驗檢酸證明。（取材自第一財經）
有網友稱，在石家莊出入公共場所不再查驗檢酸證明。（取材自第一財經）

檢測 疫情 防疫

上一則

外媒解讀拜習會：雙方避免引發新冷戰

下一則

拜習會久違的畫面 環時社評：緩解了世界緊張情緒

延伸閱讀

不做核酸更恐慌 石家莊民眾怕出門、不敢送孩子上學

不做核酸更恐慌 石家莊民眾怕出門、不敢送孩子上學
胡錫進：北京都難清零 其他城市更不可能

胡錫進：北京都難清零 其他城市更不可能
胡錫進：中國人已不能接受無差別超長大規模封城

胡錫進：中國人已不能接受無差別超長大規模封城
澳部署B-52 胡錫進：當「超級關島」是想找揍？

澳部署B-52 胡錫進：當「超級關島」是想找揍？

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已