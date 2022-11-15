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上海二手量價雙雙下跌 老破小、老大舊「要就賣 」

記者陳言喬／綜合報導
上海千萬元級的「老破小」二手房成此波降價主力。(取材自中國房地產報)
上海千萬元級的「老破小」二手房成此波降價主力。(取材自中國房地產報)

中國經濟下行，房地產跌跌不休，中國人民銀行和銀保監會聯合發布「樓市金融16條」救市舉措。中媒調查上海二手房已連續三個月成交量降溫，掛牌量劇增，總價1000萬~1700萬元人民幣(約141.3萬~240.3美元)「老破小」與「老大舊」成降價主力房源。

中國房地產報引述上海多家房產仲介機構經理表示，近期上海二手房掛牌量比往年多了很多，「賣舊買新」群體或公司急需資金周轉的業主，出售房源占比高達80%。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，「老破小」與「老大舊」成降價主力，「老破小」價格普遍降幅5%~8%，部分品質差的降幅達10%，總價1000萬~2000萬元價位的房源出售較難，尤其20多年樓齡的「老大舊」房源降幅擴大，只有高品質次新房社區價格鬆動較小。

另，二手房成交量低很重要的原因是新房供應量加大，與二手房形成直接競爭。當新房入圍分越來越低，二手房失去了競爭力，成交量減少，價格下滑已經勢不可擋。

「幾百萬元的房子不降價幾十萬元根本賣不動」。上海虹口區一房產機構仲介直言，上海新房上市節奏和步伐之快讓人應接不暇，每個月都有上萬套新房上市，「打新熱」的興起直接抑制了二手房市場。

現在很多房東拋售老房子，要麼急於套現，要麼急著去市區買新房。很多房東覺得房子老了、面積小了，下決心置換，導致掛牌量增多。

「房東心態是有人要就賣。」一鏈家門店店長表示，目前二手房現狀是供大於求，從9月份開始上海市場二手房源掛牌量就增加了不少，但是買房客並沒有明顯增加。

盧文曦說，疫情後上海的房價一直處於穩定狀態，上浮不多，現在又跌回上浮前的價格了。今年6~7月能賣1500萬元房子現在是1400萬元，普遍降幅50萬~100萬元。

房東 房地產 疫情

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