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BV名牌包沉江12年挖出 失主：當年落水獲救 但撈不回包

記者陳言喬／綜合報導
撿拾BV包的男子在包內發現這名女子的身分證。（取材自九派新聞）
撿拾BV包的男子在包內發現這名女子的身分證。（取材自九派新聞）

湖北武漢一名男子日前到長江清理垃圾時，發現一個外表布滿泥土的品牌BV包，並在包包內發現失主的身份證明文件等物品，警方找到失主，她稱包包在12年前掉入江中，沉睡江底多年後重見天日。

九派新聞報導，武漢這名男子11日到長江邊清理垃圾，途中撿到一個Bottega Veneta的包包，內裡多張銀行卡、身分證、充電線、少量化妝品，失主是一位1992年出生的女子。

該名男子遂在網上發文「尋找失主」並報案。事件引起網民關注，大家幫忙「尋人」，亦有人關心失主安危。不久後，該名男子在網上表示，警方已找到包包的女主人，她亦主動聯繫，最終拿回包包。

現年30歲的這名女子透露，當年她18歲在河邊玩水時不慎跌入水中，幸好一名好心人救起她，惟撈不到包包，包包亦隨水流入長江，並一直沉在水底12年。適逢長江乾旱，最後好心男清理垃圾時發現了她的「陳年包」。

有網民笑言「包包變成了時間膠囊，一晃眼女生都30歲了」、「女失主轉眼由女生變成了熟女」，也有網民指「18歲就有BV包，女失主實屬有錢人」。

這只BV包「沉睡」江底12年，因長江乾涸才浮出水面重現天日。（取材自九派新聞）
這只BV包「沉睡」江底12年，因長江乾涸才浮出水面重現天日。（取材自九派新聞）

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