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孕婦送醫延誤流產 區政府稱補償獲諒解 網譏：給錢嗎？

中國新聞組／北京15日電

日前重慶九龍坡石橋鋪四季香山社區一名孕婦雷某，疑似因社區防疫過嚴而延誤就醫、最終流產的事件，吸引大眾關注。九龍坡區委區政府在爭議後展開調查，初步調查情況顯示，確實存在各方溝通不到位、處置能力不足等問題。區政府並稱已向當事人道歉、補償，並獲得諒解，但是網友仍不買帳，質問：「孩子沒了要怎麼補償？」

根據區政府組成的小組調查，12日上午7時20分左右，孕婦雷某因感身體不適，撥打四季香山物業辦公室電話，聯繫工作人員趙某某提出需派車就醫，趙某隨後在微信群上傳雷某就醫需求信息。趙某於7時35分再度發出信息請求處理，石橋鋪社區衛生服務中心付某在8時看到信息後，電話聯繫雷某。

8時24分，付某在微信群發出「孕產婦轉診需派車安排表」，將雷某安排到九龍坡區中醫院就醫。老頂坡社區工作人員肖某在8時40分收到付某通知，但當時社區唯一的轉運車已有一名癌症患者、兩名孕婦預約送醫就診，社區暫無其他車輛。

趙某、肖某直到9時45才開始溝通安排車輛，但一直沒有落實。身體不適的雷姓孕婦於10時48分，打電話給石橋鋪社會事務辦工作人員張某，說明需要外出就醫。張某隨即聯繫肖某，而肖某告知轉運車輛因缺電，正在充電中；隨後張某聯繫老頂坡社區書記丁某，請其協調派車。同時，四季香山物業經理郝某到社區與肖某溝通協商，準備用物業公司負責人王某的私家車協助雷某就醫。

而直到10時59分，王某終於以私家車送雷某及其丈夫前往九龍坡區中醫院，並於11:26到達區中醫院，然而最終保不住才10周大的胎兒。

調查稱，網傳120救護車進入小區受阻等情況不屬實，但確實存在社區工作人員、物業公司與患者之間溝通不及時、社區車輛保障不及時，以及社區工作人員應變處置能力不足、沒有急群眾之所急等問題。

區政府表示，已向當事人道歉，並責成有關方面給予當事人適當補償，已獲當事人諒解。對此說法，網友憤怒留言：「孩子都沒有要怎麼補償？給錢嗎？」「7時20求救，11時才往醫院送！這得有幾條命呀？」「這是殺人犯罪！怎會只有補償還獲得諒解？」「一個生命沒了就這麼輕易諒解？」

還有網友質疑區政府的調查有避責的嫌疑：「一定要在半夜發公告嗎？」「這個調查還是不充分、不完全，群眾有權知道全部真相，耽誤了幾小時，就這樣輕描淡寫。」

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