內蒙古3起核酸亂象 陰性錯報陽性、有人沒採樣卻有報告

內蒙古呼和浩特市疫情又起，醫護人員為市民進行核酸檢測。（中新社）

中國的核酸檢測 機構已出過多次狀況，不只將陰性說成陽性，「陽性不報」也時有所聞。內蒙古13日就傳出三起核酸檢測結果被「錯報」事件，兩起在呼和浩特市，都是將陰性報成陽性，其中一家檢測公司已被停業並由警方介入調查。另一起在烏蘭察布市，民眾沒有進行核酸採樣卻收到檢測結果，經查是網格人員違規操作造成，官方表示將嚴肅追責。

綜合媒體報導，內蒙古呼和浩特市衛健委通報稱，13日接到民眾檢舉，內蒙古賽斯基因科技有限公司錯報核酸檢測結果，將部分群眾的核酸檢測陰性結果反饋為陽性，「給群眾造成了極大的恐慌」。目前錯誤數據已更正，該公司已被停業，接受公安機關調查。

另據奔流新聞報導，還有市民舉報另外一家核酸檢測公司檢測報告「造假」。舉報人表示，因密接被拉至隔離點進行5天集中隔離，他期間進行2次檢測都是陰性，卻在隔離結束後一小時被送到方艙隔離。他表示，被送到方艙車上，好多人都反映有同樣情況，因此指控「呼和浩特斯凱瑞醫學 檢驗所有限公司」核酸造假，「將陰性報告變為陽性」。

舉報人張先生出示兩張核酸檢測結果截圖。（取材自奔流新聞）

對此，該公司負責人表示報告並未造假，並已啟動內部調查。

另據澎湃新聞報導，內蒙古烏蘭察布市集寧區也有市民舉報，家屬在沒有參加核酸採樣的情況下，卻查詢到了核酸檢測結果。集寧區疫情 防控指揮部執紀監督組稱，經調查，該問題屬網格人員違規操作造成，將進行嚴肅問責，絕不姑息。

中國核酸檢測亂象不止，陰性報成陽性並非首次，今年5月初就不少上海市民接獲上海中科潤達精準醫學檢驗有限公司的陽性檢測通知，至醫院檢測卻是陰性。此外還有「陽性不報」，9月下旬，河北省石家莊和合醫學檢驗實驗室未上報有20：1的混管陽性樣本，造成社區傳播，石家莊警方立案偵辦。

5月，北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司被發現「沒檢測就出結果」，被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

中央社引述一些網友認為，無論是「把陰性說成陽性」，還是「把陽性說成陰性」，在當前中國的防疫要求下，都會在社會造成混亂，也能讓疫情沒完沒了，但核酸檢測機構可從中繼續獲益。