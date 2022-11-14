中「史詩級」救房市 強推「金融16條」爛尾樓業主獲救命稻草

彭博資訊報導，中國當局將推出16項促進房地產市場平穩發展的措施。 （歐新社）

中國人民銀行、銀保監會公布「關於做好當前金融支持房地產 市場平穩健康發展工作的通知」（簡稱16條措施），包括鼓勵金融機構和開發商自主協商，對於開發貸款 、信託貸款等融資 ，未來半年內到期的，可允許展期一年；同時，支持各地調降個人房貸首付比率和貸款利率。這些政策力道比以往都大，甚至有分析認為是「史詩級房產救市」。

綜合媒體報導，通知涉及保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務、積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益、階段性調整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度等六方面，共16條具體措施。

據房市調研機構中指研究院分析，通知從供需兩端全面支持房產市場，政策「力度空前」，政策核心邏輯為：「企業債務展期 + 支持融資」以穩定市場主體，「保交樓」促進購房者信心恢復，支持個人購房信貸帶動市場銷售恢復。

而先前在社會鬧得沸沸揚揚的「爛尾樓」業主也可在新政策中尋得救命稻草。通知提及，在「保交樓」上，一是開發性政策性銀行如國開行、農業發展銀行提供「保交樓」專項借款，支持已售逾期難交付樓盤加快建設交付。

另一值得注意的是，對金融機構人員盡職免責。通知顯示「對於新發放的配套融資形成不良的，相關機構和人員已盡職的，可予免責」。這意味著以往銀行因顧慮回收款項有風險，導致雨天收傘，在新政策支持下，可免除顧慮，大膽放款。

在受困房企風險處置上，則提到給予房地產項目並購金融支持和探索市場化支持方式，鼓勵資管公司介入。

另外，通知表示要延長房貸集中度管理政策的過渡性安排，這代表過往對房企三道紅線的嚴管有望放鬆。

近日，中國官方持續釋出政策利多穩房市。比如人行「第二支箭」擴容到民營房企，放開房企境內債券融資，預計支持民營企業融資人民幣2500億元（約351.71億美元）；另外，官方也發布疫情防控優化20條，代表逐步鬆開疫情管控，對於經濟發展是正向訊息。

學者：市場出問題

中國清華大學經濟管理學院教授魏杰表示，今年5月，他們團隊跑了70多個城市進行調研，最終對房地產做了一個報告顯示，中國房市分化很厲害，有的嚴重供過於求，有的還有一些無供不應求，有些已經供求趨於平衡，政策必須對症下藥。

魏杰提到，他們想了解房企的困境，是市場問題還是因為缺錢（銀行不給貸款），研究20多家企業發現，基本都是先沒有市場，後來才沒有錢，資金未能回籠而導致停滯，是因為市場有問題，不是沒有錢。目前檯面上房企喊流動性問題的根本原因在於市場。