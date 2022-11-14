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中共一把手陸續換 尹力掌京城 周祖翼入閩

記者賴錦宏／綜合報導
尹力（右）將擔任北京市委書記，周祖翼（左）接替他擔任福建書記。(取材自福建書記)
尹力（右）將擔任北京市委書記，周祖翼（左）接替他擔任福建書記。(取材自福建書記)

中共20大後，地方黨政高層持續變動，繼上海、廣東後，福建、北京也調整「一把手」。中共當局13日發布，新任中央政治局委員、前福建省委書記尹力，將接替蔡奇擔任北京市委書記；人力資源和社會保障部（人社部）部長周祖翼接替尹力，擔任福建省委書記。尹力是公共衛生專家，而周祖翼是學者出身，其出任中共對台工作前沿的福建一把手，被視為獲得重用。

新華社報導，中共中央決定，蔡奇不再兼任北京市委書記，尹力兼任北京市委書記。13日稍早，官方宣布，尹力不再兼任福建省委書記，由人社部長周祖翼任福建省委書記。

北京市委前書記蔡奇日前已升任中共中央政治局常委、中央書記處書記。

尹力1962年生，現年60歲，畢業於山東醫科大學，在俄羅斯獲得醫學博士學位，2002至2003年曾以訪問學者身分赴美國哈佛大學公共衛生學院進修。

尹力是公共衛生專家，曾任衛生部副部長、國家食品藥品監督管理局局長、國家衞計委副主任，2015年空降四川擔任省委副書記，翌年升任省長，2020年11月擔任福建省委書記。

1965年出生的周祖翼現年57歲，浙江人，畢業於浙江大學地質學系，1989年在上海同濟大學獲理學博士學位後留校任教，1992年，年僅27歲即任同濟大學海洋地質與地球物理系副教授，1994年獲評正高級職稱，是同濟最年輕的正教授（研究員）之一。

周祖翼2014年進北京履職，擔任中共中央組織部部務委員（副部長級）兼幹部二局局長。2019年任中共中央編辦主任，晉升為正部級，今年5月任人社部部長。

據港媒報導，周祖翼此番空降福建，被視為獲得重用。

中共 北京 醫學

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