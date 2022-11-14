四川樂山大佛有「孿生兄弟」？誤會…是近代雕塑作品

五高山村佛頭面形豐滿，眉似彎月，雙目微睜，平視前方。（取材自封面新聞）

中國網路上近來流傳多則「樂山大佛孿生兄弟」短視頻，引發網友討論。視頻發布者稱，在四川樂山市的一處深山裡有一尊佛頭雕塑 ，「修建年代比樂山大佛還要早，是修建樂山大佛的藍本」。但經媒體查證發現，視頻中的佛頭是近代雕塑藝術作品，不是文物，更非樂山大佛修建藍本。

封面新聞報導，事實上，「樂山大佛孿生兄弟」系列視頻早在2021年便在網路上傳播，今年11月再次引發網友熱議。網友發布的視頻標題為「樂山大佛孿生兄弟」，配文稱：「據了解，當年修建樂山大佛之前，在此先做的一個藍本」。視頻中，大佛只有佛面，面形豐滿，眉似彎月，雙目微睜，平視前方。

在評論區有網友認為，這處佛頭雕塑是樂山大佛的「草稿」，是修建樂山大佛前的臨摹像，「修造者先在這裡造出一個佛頭的藍本，然後再去修建了樂山大佛。」也有網友表示否定，稱缺乏文獻佐證。還有網友稱，該雕塑是當地村民自己修的，是仿造樂山大佛而建。

封面新聞記者實地探訪樂山市沙灣區 太平鎮五高山村得知，網友拍攝的這處佛頭雕塑發現於1980年代，具體的修建年份沒有文本記載。據沙灣區文物保護管理所考證，這處佛頭是近代雕塑藝術作品，不是文物，更非樂山大佛修建藍本。

據報導，佛頭雕塑的所在地是樂山市沙灣區太平鎮五高山村三佛寺。佛頭坐落在寺廟側面的天宮山崖壁上，距離樂山大佛約35公里。五高山村3組組長余加洪介紹說，佛頭雕塑是1980年代，被一個採藥的村民無意間發現的，在當時還引發了轟動。

余加洪回憶，剛發現佛頭雕塑時，在雕塑下方還有香爐的痕跡，但雕塑四周沒有確切的碑文，所以他們也沒法確認頭像具體的雕塑時間，「只在1990年代修繕過一次，給佛頭塗了色。」

三佛寺僧人宗成師父介紹說，該佛頭與樂山大佛同為彌勒佛，每到節假日，都會有很多遊客慕名前來朝拜，他們為了向遊客更好地介紹佛頭雕塑，也曾查閱不少資料，但並無文獻記載，證明佛頭與樂山大佛有關聯。