珠海航展不只戰機吸睛 轟6K軍裝男神、直20小姐姐刷屏

徐楓燦去年從軍校畢業，成為第75集團軍某空突旅的飛行員，還開上了新型的直20戰機。（取材自環球人物雜誌）

第一次參加珠海航展，95後上尉、年輕的轟6K機長陳嘉樂，成為眾多網友心中的軍裝男神；開直20直升機的小姐姐徐楓燦也在珠海航展刷屏了，她熱情地和來珠海參觀的軍迷、粉絲打著招呼，給粉絲簽名，給大家近距離講解直20，成為短視頻平台、自媒體爭相關注的對象。有網友留言：果然帥氣、漂亮的都上交國家了。

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綜合環球網、環球人物雜誌報導，本屆航展殲20、運20、運油20、直20等「20家庭」高端裝備的亮相，成為最受關注的亮點之一。此外，有越來越多優秀的年輕人成為軍中菁英，其中「有顏又能打」的優質偶像，征服眾多軍迷的心。 第十四屆中國航展期間，空軍轟-6K戰機向公眾靜態展示。（取材自央廣軍事）

陳嘉樂高中就讀於岳陽市一中，是個品學兼優的大男孩，他作為班級的體育委員，他連續兩年獲得校級運動會長跑冠軍，還是校籃球隊的選手。2013年，他通過招飛檢查，並以高於一本線36分的高考 成績被空軍航空大學錄取。2019年，他被授予「首次評定飛行等級紀念」牌匾，等同拿到了駕駛戰機飛向藍天的初級「資格證」。

穿著軍裝的陳嘉樂。（取材自央廣軍事）

下部隊近4年時間，他從一名年輕飛行員成長為一名年輕的機長，他和戰友們上高原、巡南海，用航跡丈量著中國的大好河山。這一屆中國航展，陳嘉樂駕駛轟6K飛到珠海，這位「軍裝男神」立馬成為軍迷追逐的對象。

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據報導，1999年出生的徐楓燦，在航展中承擔直20的解說任務。身高1米75的她是解放軍 陸軍培養的第一批飛行員之一，去年剛從軍校畢業，如今已是少尉軍銜。

徐楓燦去年從軍校畢業，成為第75集團軍某空突旅的飛行員，還開上了新型的直20戰機。

其實徐楓燦早就為軍迷所熟知。她第一次刷屏是在兩年前，2020年9月19日，徐楓燦出現在央視新聞聯播播出的快訊「陸軍首批女飛行學員完成首次單飛」畫面中。視頻中，隊伍中排在最前面的就是她。

第二次刷屏是在2021年。當年6月28日新華社報導，指徐楓燦滿分通過考核，開著直升飛機完成畢業考試。新華社還專門為她拍攝了短片。 穿著軍裝的徐楓燦。（取材自環球人物雜誌）

一年後，徐楓燦又刷屏了。2022年6月7日上午，2022年全國高考拉開大幕，第一場考語文。像往常一樣，作文題頗受關注。考試剛結束，就有媒體注意到，徐楓燦的名字出現在浙江卷的作文題中。

對於屢次刷屏，徐楓燦表示，「我只是部隊中的普通一員，希望大家更多關注我們這個群體，歡迎更多的有志青年參軍入伍，報效國家。」