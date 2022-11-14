珠海航展閉幕 740多家企業參展 簽逾398億美元
為期六天的中國珠海航展13日閉幕，共有約20萬觀眾進館參觀。本屆航展共有43個國家和地區740多家企業的數千件展品線上線下參展，參展飛機121架、地面裝備54型。航展期間，簽約總額超過398億美元。
綜合央視新聞、解放軍報報導，從1996年首次舉辦以來，珠海航展已成為集貿易性、專業性、觀賞性於一體的國際性專業航空航天防務博覽會，實現「陸海空天電網」全覆蓋，見證了中國創新科技的成長。
本屆航展是在中國共產黨的20大閉幕後中國舉辦的一次國際性展會。在本屆航展上，參展飛機121架，殲20四機編隊、運油20等首次上演空中芭蕾，地面裝備陸空一體演示較往屆規格更高、實戰化體驗更逼真。航空航天發動機、先進無人機等一批新產品、新技術、新成果首次公開亮相。空軍招飛館則通過模擬機飛行等形式讓觀眾沉浸式體驗空軍招飛流程，吸引更多有志青年逐夢空天。
天上可以盡享「雙20」飛，地面可以盡覽「雙20」展。殲20飛行展示無疑是此屆珠海航展的亮點，殲20飛行表演後首次降落珠海，讓觀眾一飽眼福。在靜態展示區，空軍按照制空作戰與空中打擊、無人與反無人作戰、戰略投送與空投空降、預警探測與防空反導等4個板塊，集中展示殲10C、攻擊2無人機、運油20、運20、空警500A預警機等數十型裝備，讓觀眾近距離感受到空軍奮飛十年的強軍脈動。
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