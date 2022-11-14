中連4日新增破萬 廣州「一區一策」控疫 北京試行「團體簿」

廣州疫情仍嚴峻，將按照「一區一策」策略，動態調整防控措施。（取材自新快網）

中國國務院聯防聯控機制日前出台「20條」優化防疫 措施，包括縮短密接者隔離時間等。不過，中國近期新冠疫情 形勢日趨嚴峻。國家衛健委統計，13日全中國新增本土病例1747例、本土無症狀感染者1萬4325例，合計單日新增1萬6072例，這已是連四天單日新增破萬例，且確診數不斷攀高，是4月下旬以來感染人數最多的情況。

新冠疫情新增病例居高不下，廣東依然是重災區，廣東13日新增4648例。不過，疫情最重的廣州市海珠區已開始調整部分區域疫情防控措施，地鐵、公交恢復運營，逐步恢復生產生活秩序。

此外，廣州決定從14日起繼續暫停除南沙、增城、從化以外的8個區的學校線下授課。廣州市衞健委副主任、新聞發言人張屹表示，廣州將按照「一區一策」策略，在大規模核酸篩查、高低風險地區的畫定上，動態調整防控措施。

重慶市衛生健康委副主任李畔13日在疫情防控工作新聞記者會上表示，該市疫情形勢仍然異常嚴峻，複雜程度、防控難度都是前所未有的。其中兩江新區等四個區，12日新增感染者社會面發現占比達75%左右。

北京 近期新增本土新冠肺炎病例數也持續增加，涉及區域有所擴大，多起聚集性疫情涉及建築工地、快遞物流等人員密集場所。

為高效統籌首都疫情防控和經濟社會發展，針對社會機構防疫力量不足，疫情防控台帳不清等問題，北京於14日上線試運行「防疫健康信息團體簿」服務。北京市經濟和信息化局副局長彭雪海在發布會上表示，「團體簿」面向社會機構，根據需要註冊登記後可提供本機構人員健康狀態、核酸天數、疫苗注射情況的團體查詢服務，幫助社會機構細化防疫台賬，做好涉疫風險核查，科學精準做好防控工作。

除廣州、北京之外，目前多地已經表態將落實「20條」。天津市表示，要不折不扣落實「20條」，切實提升全面準確貫徹執行政策的能力水平。河北省表示，絕不能任意延長封控時限、任意擴大封控範圍、任意加碼封控措施等。