我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

深圳「智造」登卡達世界盃 屏幕、座椅都抗高溫

中國新聞組／北京13日電
本屆世界盃，深圳企業洲明科技參與供應球場LED顯示屏(圖)和看台座椅等。(Getty Images)
本屆世界盃，深圳企業洲明科技參與供應球場LED顯示屏(圖)和看台座椅等。(Getty Images)

「深圳智造」提前登上2022年卡達世界盃。本屆世界盃，深圳企業參與供應球場LED顯示屏和看台座椅等領域。而為了適應卡達當地環境，巨屏纖薄專為高溫環境製造，有助高效散熱，與伸縮看台防曬座椅一樣，具備智造抗高溫的特點。

大公報報導，近日在卡達世界盃決賽場館盧賽爾球場上，工作人員忙著對的LED顯示屏進行最後的調整，而這個總面積超過70平方米的巨型顯示屏，就是出自深圳市洲明科技股份有限公司。

「這是世界盃第一次在中東國家舉辦，為了適應卡達溫度高、日照強的環境，我們提高了屏幕的散熱效率，同時減少了觀眾的視覺盲區。」洲明科技相關負責人表示，項目團隊採用特製箱體，把屏幕做得比較輕薄，散熱效率提升了50%以上。

此外，通過訂製的芯片和面罩，讓屏幕的可視角增大，讓觀眾可以360度無死角地看到畫面。

無獨有偶，在世界盃場館旁的訓練場中，是同樣「深圳智造」的看台座椅，這套伸縮活動看台系統，通過模塊化的設計，可以整體移動或拆除。

該公司負責人表示，看台座椅相比於傳統的座椅來說，符合人體工學和美學，在抗UV耐熱性、抗老化都表現突出，充分滿足FIFA對卡達世界盃座椅系統嚴格的要求。

本屆世界盃，深圳企業洲明科技參與供應球場LED顯示屏和看台座椅(圖)等。(Get...
本屆世界盃，深圳企業洲明科技參與供應球場LED顯示屏和看台座椅(圖)等。(Getty Images)

世界盃 高溫

上一則

廣西一家長組織捐70萬「感謝老師」 網罵：誰的餿主意

下一則

雙11涼了 天貓、京東未公布銷售額 快遞業務減20%

延伸閱讀

世足賽／上屆還是西班牙隊長 36歲拉莫斯落選無緣卡達

世足賽／上屆還是西班牙隊長 36歲拉莫斯落選無緣卡達
大灣區航空12.1首航香港─台北 每周5天、1天4班

大灣區航空12.1首航香港─台北 每周5天、1天4班
卡達世足紀念鈔 又見「中國製造」

卡達世足紀念鈔 又見「中國製造」
大灣區航空12月1日首航香港至台北航線 每周5天 1日4班

大灣區航空12月1日首航香港至台北航線 每周5天 1日4班

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05
圖為北京市東城區一處核酸檢測點。記者林則宏／攝影

赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

2022-11-11 11:52

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票