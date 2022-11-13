深圳「智造」登卡達世界盃 屏幕、座椅都抗高溫

本屆世界盃，深圳企業洲明科技參與供應球場LED顯示屏(圖)和看台座椅等。(Getty Images)

「深圳智造」提前登上2022年卡達世界盃 。本屆世界盃，深圳企業參與供應球場LED顯示屏和看台座椅等領域。而為了適應卡達當地環境，巨屏纖薄專為高溫 環境製造，有助高效散熱，與伸縮看台防曬座椅一樣，具備智造抗高溫的特點。

大公報報導，近日在卡達世界盃決賽場館盧賽爾球場上，工作人員忙著對的LED顯示屏進行最後的調整，而這個總面積超過70平方米的巨型顯示屏，就是出自深圳市洲明科技股份有限公司。

「這是世界盃第一次在中東國家舉辦，為了適應卡達溫度高、日照強的環境，我們提高了屏幕的散熱效率，同時減少了觀眾的視覺盲區。」洲明科技相關負責人表示，項目團隊採用特製箱體，把屏幕做得比較輕薄，散熱效率提升了50%以上。

此外，通過訂製的芯片和面罩，讓屏幕的可視角增大，讓觀眾可以360度無死角地看到畫面。

無獨有偶，在世界盃場館旁的訓練場中，是同樣「深圳智造」的看台座椅，這套伸縮活動看台系統，通過模塊化的設計，可以整體移動或拆除。