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過度防疫釀憾事 重慶孕婦送醫延誤 胎兒沒能保住

記者陳言喬／綜合報導
穿軍大衣外套的孕婦被擋在社區內無法外出產檢。（視頻截圖）
穿軍大衣外套的孕婦被擋在社區內無法外出產檢。（視頻截圖）

中國再有一件因防疫過嚴造成憾事，重慶一名孕婦因延誤就醫導致肚中孩子沒能保住。重慶當局13日表示，就網傳「孕婦送醫延誤」一事展開調查，根據調查核實情況依紀依規嚴肅處理。

綜合青蜂俠Bee媒體消息，網上反映重慶九龍坡石橋鋪四季香山社區孕婦雷某，早上7點多電話聯繫社區產檢，但社區不讓其外出，稱要獲得上級允許後才能放行。該孕婦不久下體流血，鄰居見狀想用自己車輛送醫也被攔下，救護車趕到也不讓進社區，孕婦最終送醫已是四小時之後，腹中胎兒流產。

九龍坡區衛健委官員表示，已聯繫街道辦與社區等部門調查此事。

中國環球時報前總編輯胡錫進就此評論稱，今年年初一名孕婦在西安出事並流產，官方和輿論都重申保護孕婦的重要，是任何環境下所有規定都要為孕婦讓路的一項原則，各地也都在防疫中建立起為孕婦就診提供方便的制度性安排，如果仍出相反情況，是不可接受的。

胡錫進稱，孕婦和其家屬們如果遇到以防疫為名拖拉對孕婦急需的就醫，孕婦的家屬應該直接據理申辯，甚至報警，也可將受阻情況拍成視頻傳到網上，只要真實，一定會得到聲援。

他說，如果由於工作人員繁忙未能做到及時回應，家屬應當直接帶著孕婦前往醫院，看到大肚子孕婦，聽到家屬對緊急情況的申訴，正常有良心的人都會配合並且提供說明。而且對於防疫中次生災難的報導已經傳得很廣了，遇到這種情景仍然死腦筋進行阻攔的人，肯定是少之又少的。

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