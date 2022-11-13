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老闆午睡沒戴口罩 黑龍江服裝店被貼黃牌警告

中國新聞組╱綜合報導
監控視頻顯示，張女士的妹妹指著床說自己在睡覺。(取材自紅星新聞)
監控視頻顯示，張女士的妹妹指著床說自己在睡覺。(取材自紅星新聞)

黑龍江一服裝店老闆因睡覺沒戴口罩，被執法人員貼黃牌警告一事引發關注；涉事店鋪老闆娘張女士說，當天下午，她的妹妹在店裡貨架後午休，檢查人員突然進門稱妹妹沒戴口罩要罰，儘管妹妹解釋當時正在睡覺，對方仍貼上了黃牌警告，直到媒體記者找上當地政府工作人員稱此事有些「矯枉過正」後，相關部門人員才到張女士店裡將黃牌摘掉。

紅星新聞報導，據張女士提供店內監控視頻顯示，聽到有人進入店門之後，在貨架後面床上睡覺的妹妹，掀開被子從床上起身，檢查人員隨即詢問她為何不戴口罩。她表示自己在睡午覺，並展示自己因睡覺而凌亂的頭髮，抬起腳展示自己下床之後還沒來得及穿鞋。

但檢查人員並未聽其解釋，表示之前已查到她好幾次沒戴口罩，並詢問，「這裡是不是正在營業？這裡是不是營業場所？」她一時被問得語塞回應：「你這是找我（事）。怎麼不堵我被窩？睡覺怎麼戴口罩？」檢查人員向其強調，營業場所都得戴口罩。隨即，張女士戴上口罩、穿上鞋與市場監管局人員理論，可還是被貼上了黃牌警告。

據報導，張女士稱，檢查人員在大熱天的時候到店裡，當時沒有客人，張女士的妹妹在熨衣服，「我妹妹的口罩就掛在下巴上，說不好意思太熱了沒戴，隨後就戴上了。」那次並沒有被貼黃牌警告。張女士說，店鋪貼上黃牌後，近24小時才有第一個老顧客進來，「我現在只希望他把黃牌摘掉，陌生顧客看你的店貼黃牌，根本不敢進來。」

對此，牡丹江市市場監督管理局工作人員稱，已責成執法人員緊急處理該事件，如果情況屬實，有些「矯枉過正」，建議張女士向市場監督管理部門反映；牡丹江市市長熱線則說，應該遵守防疫規範，下午兩點營業時間就應該戴口罩。「自己不關門睡覺，看到客人進來了再戴口罩還來得及嗎？」

張女士說，相關部門人員隔天已來到店裡將黃牌摘掉。

張女士的店鋪被貼上黃牌警告。(取材自紅星新聞)
張女士的店鋪被貼上黃牌警告。(取材自紅星新聞)

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