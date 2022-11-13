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在廁所洗漱、課室打地鋪沒尊嚴…深圳大學員工墜亡

記者廖士鋒／綜合報導
深圳大學疑似發生因為校方疫情防控配套與壓榨導致的輕生事件，當事人跳樓前，把鞋子、包包、手機整齊擺放。（取材自微博）
深圳大學疑似發生因為校方疫情防控配套與壓榨導致的輕生事件，當事人跳樓前，把鞋子、包包、手機整齊擺放。（取材自微博）

中國過度防疫問題、屢屢造成「次生災害」，傳出憾事。最新一起疑似因為過度防疫的悲劇，是深圳大學一位員工墜樓身亡。很多網友與學生指出，該校疫情管控期間，員工只能使用公共洗手間、晚上睡在教室、還要貼錢才能保住崗位，活得沒尊嚴。

據深圳大學官方微博消息稱，11日14時左右，一名員工在南校區L-7墜樓，校方指出，安保部門立即撥打120（救護車）並報警，經醫護人員現場確認，高墜者已無生命體徵。經查，該員工係後勤保障部餐廳員工。

校方稱，校園疫情管控期間，根據資源條件對一線員工住宿進行統一安排、提供基本保障，對網友反應的其他個別問題，學校已責成後勤等部門逐一進行核查。校方強調高度重視和關愛每位師生員工身心健康，對死者表示沉痛哀悼，將全力做好善後事宜。

然而，校方的聲明受到各方諸多批判。對這起事件，許多網友與學生接連指出，該校對學生與員工的疫情防控配套措施相當簡陋。有學生指出，該校打掃阿姨因為疫情留校一個月，每天在學生教室打地鋪，等到學生自習結束才敢進去睡覺，洗澡就在公廁解決，被褥枕頭則放在清掃工具間內。

另外還有學生揭露，曾與打掃阿姨攀談，對方稱不僅沒有工資，還要倒貼數千元人民幣才能保住工作。據指出，物業領導剋扣了工資，還變本加厲要求員工付費才能上班。此事在中國輿論引起極大討論，不少人直指，從留在橋上擺放整齊的那雙鞋、手機以及小包包來看，跳樓者應該是位體面的人，但顯然是「活得沒尊嚴」。

疫情 防疫 手機

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