廣西一家長組織捐70萬「感謝老師」 網罵：誰的餿主意

涉事學校。（取材自微博）

廣西玉林市陸川縣實驗中學近日被舉報有家長以「感謝老師」為名，在微信 群組織學生家長捐款，1908名家長總計捐款近70萬（人民幣，下同，約9.8萬美元），當地政府核查確認此舉屬於違規收費，督促該中學將捐款全部退還學生家長。

九派新聞報導，家住廣西玉林市的李女士表示，今年5月時，高三年級某班家長群中，有位家長以「感謝老師」的名義，私自組織捐款，讓每位家長捐360元，甚至還會在微信群不定期公布捐款學生家長和未捐款學生家長名單。

據報導，該班級共有80位學生家長捐款2.84萬元，班主任未向學校匯報，私自代收學生家長捐款，準備發給各科任教師。此外，調查發現該校高三年級其餘24個班級也有家長捐款給教師的行為，共有1908位家長捐款67.77萬元。

李女士通報相關單位後，核查組認為，陸川縣實驗中學相關教師收取家長捐款的行為，違反了教育部 規定，屬於違規收費。經督促，陸川縣實驗中學已將25個班級合計收取的70.61萬元捐款，全部退還學生家長。廣西壯族自治區表示已在全區教育系統對該問題進行了通報，並組織開展警示教育和全面排查工作。

事件曝光後引起網友討論，網友說，這錢不能一退了之。究竟是誰出的餿主意，誰在背後推動，確實需要一個交代。

極目新聞指出，家長要求每人捐款360元，全校高三年級共計收了70.61萬元，學生家長募款直接發給老師，實屬罕見，「可謂把家長捐款玩到了新高度」。家長的行為簡直是明目張膽給老師「發錢」；此外是微信群不定期公布捐款學生家長和未捐款學生家長名單，是赤裸裸的「催收」、公然逼捐。