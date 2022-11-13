我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

雙11狂歡下的「人間清醒」 他們「摳」出一套首付

中國新聞組／北京13日電
就在一群人享受「血拼」的同時，另一群人卻對「雙11」充滿理性，拒絕浪費，從剁手、月光族走向摳門、攢錢。示意圖。（取材自時代周報／圖源：圖蟲創意）
就在一群人享受「血拼」的同時，另一群人卻對「雙11」充滿理性，拒絕浪費，從剁手、月光族走向摳門、攢錢。示意圖。（取材自時代周報／圖源：圖蟲創意）

在一群人享受「雙11」購物狂歡時，另一群人卻活成了「人間清醒」，在一眾「剁手」的呼聲中，一股「摳門」清流緩緩釋出。他們發現，「雙11」對自己的吸引力好像沒那麼強了，於是以省錢為目的，對「雙11」充滿理性。如今，拒絕浪費、理性健康消費的理念正在興起，年輕人開始從剁手、月光族走向摳門、攢錢，並享受「買便宜東西時所獲得的一種釋放與快樂」。

「極低物慾讓我心靈自由」

時代周報報導，rain是一名滬漂，月薪可以達到稅後2萬元（人民幣，下同，約2806美元）左右，她表示，「今年『雙11』，我所有訂單裡最貴的東西，是一雙140元的鞋子。」下單是因為價格夠便宜，換季有需要。

收入雖然高，但rain在生活中是妥妥的「摳門」高手，點3、4元的外賣、在拼多多購物、去閒魚淘二手衣服等，是她的生活常態。rain表示，節儉的消費意識，來自於幾年前使用拼多多購物時體驗到的另一種消費樂趣，「買便宜的東西，能獲得一種釋放與快樂」。

時間久了，這樣的「摳門生活」，也漸漸改變了她的生活狀態和消費觀念。rain發現，自己現在物慾極低，以前想買的東西，現在看到後激不起購物慾望，「比如品牌的衣服、鞋子，以及好看但是沒什麼用的擺件。」她很享受這樣的狀態，「我覺得低物慾、極簡生活，讓我獲得心靈的自由」。

95後女孩 攢夠100萬就退休

「摳門女孩小陳」是一名95後，在西安的一家國企上班，年收入算上年終獎是10萬元左右，目前兼職做小紅書博主。之所以將小紅書帳號取名為「摳門女孩小陳」，是因為她自己平時生活中喜歡省錢、攢錢，是個「摳門」小能手。

小陳說，今年「雙11」的支出裡，計劃中的鞋和衣服佔一半，剩下一半全是紙巾、洗衣液、卸妝油等日用品，再沒有其他亂七八糟的支出。

對於「摳門女孩小陳」來說，「摳」不是不花錢，而是把錢攢下來，花在自己真正需要的東西上面。2020年初，大學畢業兩年半的她在西安買了自己人生中的第一套房，「付了24萬首付，當時我攢了18萬左右，父母資助了6萬，現在每個月房貸2600元，對我來說沒有什麼壓力」。

「摳門女孩小陳」回憶，那時一個月的工資是4000元，她給自己設置了一個目標，除去房租和日常花銷的1000元，其他的錢都攢著，能攢3000元。「接下來的目標是，攢錢買第一輛車，攢夠100萬退休」。

「帶人省錢」成時下新職業

隨著「理智消費」被不斷呼籲，「摳門之道」儼然已經成為一門需要認真研讀的新學問。「雙11」期間，小紅書博主「摳門老阿婆」增加開支，只為幫更多人實現更輕鬆的「摳門生活」。

她表示，今年「雙11」已支出1800元，不過這裡面純粹為自己網購的東西為零，「做博主，必須要去購買各種各樣的東西，測評後再推薦給粉絲。」她表示，如果不做博主，自己的「雙11」網購支出大約是200到300元，以零食、日用品等剛需為主。

之所以選擇做「帶人省錢」的博主，是因為她曾深刻體會過「賺錢不容易，花錢好容易」。「前幾年，還在上學的時候，我去做過伴娘，像服務員一樣累了一天，只賺到80元，晚上拿到錢為了犒勞自己，去買了水果、豬蹄、鍋包肉等小吃，一下子就只剩下30元了」。

「其實摳門也不是說非要最便宜，而是買到性價比高的東西」，「摳門老阿婆」說，自己帳號的粉絲群體以18歲到26歲左右的女性為主，佔其全部粉絲量達99.3%。

如今，越來越多的年輕人開始在網上搜索「省錢」攻略，他們拒絕消費主義的裹挾，開始享受「省錢」帶來的滿足感。在小紅書上，輸入關鍵詞「省錢」，已經有超過354萬篇筆記。

小紅書 退休

上一則

流感季來了 香港專家示警：防「三疫夾擊」

下一則

大帽山「貓屋」被封 逾百民眾硬闖「解封」

延伸閱讀

車上吃方便麵 沒戴口罩罰2000 貨車司機急哭：怎給媳婦交代

車上吃方便麵 沒戴口罩罰2000 貨車司機急哭：怎給媳婦交代
楊冪最胖模樣瘋傳 網看呆「怎會這樣」

楊冪最胖模樣瘋傳 網看呆「怎會這樣」
難得登上青瓦台開唱 Rain直呼「失敗就死定了」

難得登上青瓦台開唱 Rain直呼「失敗就死定了」
楊冪「最胖時期」長這樣 網友看呆：怎做到有肉又顯瘦

楊冪「最胖時期」長這樣 網友看呆：怎做到有肉又顯瘦

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05
圖為北京市東城區一處核酸檢測點。記者林則宏／攝影

赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

2022-11-11 11:52

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票