雙11狂歡下的「人間清醒」 他們「摳」出一套首付

就在一群人享受「血拼」的同時，另一群人卻對「雙11」充滿理性，拒絕浪費，從剁手、月光族走向摳門、攢錢。示意圖。（取材自時代周報／圖源：圖蟲創意）

在一群人享受「雙11」購物狂歡時，另一群人卻活成了「人間清醒」，在一眾「剁手」的呼聲中，一股「摳門」清流緩緩釋出。他們發現，「雙11」對自己的吸引力好像沒那麼強了，於是以省錢為目的，對「雙11」充滿理性。如今，拒絕浪費、理性健康消費的理念正在興起，年輕人開始從剁手、月光族走向摳門、攢錢，並享受「買便宜東西時所獲得的一種釋放與快樂」。

「極低物慾讓我心靈自由」

時代周報報導，rain是一名滬漂，月薪可以達到稅後2萬元（人民幣，下同，約2806美元）左右，她表示，「今年『雙11』，我所有訂單裡最貴的東西，是一雙140元的鞋子。」下單是因為價格夠便宜，換季有需要。

收入雖然高，但rain在生活中是妥妥的「摳門」高手，點3、4元的外賣、在拼多多購物、去閒魚淘二手衣服等，是她的生活常態。rain表示，節儉的消費意識，來自於幾年前使用拼多多購物時體驗到的另一種消費樂趣，「買便宜的東西，能獲得一種釋放與快樂」。

時間久了，這樣的「摳門生活」，也漸漸改變了她的生活狀態和消費觀念。rain發現，自己現在物慾極低，以前想買的東西，現在看到後激不起購物慾望，「比如品牌的衣服、鞋子，以及好看但是沒什麼用的擺件。」她很享受這樣的狀態，「我覺得低物慾、極簡生活，讓我獲得心靈的自由」。

95後女孩 攢夠100萬就退休

「摳門女孩小陳」是一名95後，在西安的一家國企上班，年收入算上年終獎是10萬元左右，目前兼職做小紅書 博主。之所以將小紅書帳號取名為「摳門女孩小陳」，是因為她自己平時生活中喜歡省錢、攢錢，是個「摳門」小能手。

小陳說，今年「雙11」的支出裡，計劃中的鞋和衣服佔一半，剩下一半全是紙巾、洗衣液、卸妝油等日用品，再沒有其他亂七八糟的支出。

對於「摳門女孩小陳」來說，「摳」不是不花錢，而是把錢攢下來，花在自己真正需要的東西上面。2020年初，大學畢業兩年半的她在西安買了自己人生中的第一套房，「付了24萬首付，當時我攢了18萬左右，父母資助了6萬，現在每個月房貸2600元，對我來說沒有什麼壓力」。

「摳門女孩小陳」回憶，那時一個月的工資是4000元，她給自己設置了一個目標，除去房租和日常花銷的1000元，其他的錢都攢著，能攢3000元。「接下來的目標是，攢錢買第一輛車，攢夠100萬退休」。

「帶人省錢」成時下新職業

隨著「理智消費」被不斷呼籲，「摳門之道」儼然已經成為一門需要認真研讀的新學問。「雙11」期間，小紅書博主「摳門老阿婆」增加開支，只為幫更多人實現更輕鬆的「摳門生活」。

她表示，今年「雙11」已支出1800元，不過這裡面純粹為自己網購的東西為零，「做博主，必須要去購買各種各樣的東西，測評後再推薦給粉絲。」她表示，如果不做博主，自己的「雙11」網購支出大約是200到300元，以零食、日用品等剛需為主。

之所以選擇做「帶人省錢」的博主，是因為她曾深刻體會過「賺錢不容易，花錢好容易」。「前幾年，還在上學的時候，我去做過伴娘，像服務員一樣累了一天，只賺到80元，晚上拿到錢為了犒勞自己，去買了水果、豬蹄、鍋包肉等小吃，一下子就只剩下30元了」。

「其實摳門也不是說非要最便宜，而是買到性價比高的東西」，「摳門老阿婆」說，自己帳號的粉絲群體以18歲到26歲左右的女性為主，佔其全部粉絲量達99.3%。

如今，越來越多的年輕人開始在網上搜索「省錢」攻略，他們拒絕消費主義的裹挾，開始享受「省錢」帶來的滿足感。在小紅書上，輸入關鍵詞「省錢」，已經有超過354萬篇筆記。