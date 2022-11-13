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「球員也是人」中超球隊拉橫幅討薪

中國新聞組／北京13日電
中超河北隊球員則在開賽前拉橫幅討薪。（視頻截圖）
中超河北隊球員則在開賽前拉橫幅討薪。（視頻截圖）

中超第25輪，山東泰山主場12日對陣河北隊賽前，河北隊球員繼續拉出討薪橫幅，上面寫著：王文學老闆請遵守契約精神，中國球員也是人。

來源：YouTube

騰訊新聞報導，中超第23輪河北隊與成都蓉城賽前，河北隊球員同樣拉出了「懇求華夏幸福償還中國球員血汗錢」的橫幅。

據報導，日前，河北足球俱樂部官方確認俱樂部大部分欠薪已補齊，若同意參賽球員不足，將退出中超。河北隊表示在7月31日前，除某離隊高薪球員存在爭議無法滿足中國足球的欠薪外，其餘欠薪都已按中國足協的節點要求補齊。很明顯俱樂部是想把解散的鍋甩給球員，暗示球隊已經盡力，就是球員不想參賽，才導致河北隊走向解散的不歸路。

報導稱，面對河北隊的甩鍋行為，河北球員也通過聲明的形式，回擊俱樂部已補發欠薪的言論。首先，河北隊球員鄭重表示，時至今日，河北隊所有中國球員並未收到俱樂部發放的30%的欠薪，同時他們在2022年全年工資更是一分錢未發。如果俱樂部堅持認為錢已經發到工資，那麼就請出示轉帳紀錄以及球員簽字確認的證據。

其次，河北球員對俱樂部指責他們自發在社交媒體和中超聯賽，通過一些不理智行為表達訴求，違反聯賽相關規定，同時給中國足球造成很大負面影響的言論，予以駁斥。河北球員直言要是他們能有其他渠道討薪，並且俱樂部積極回應，肯定不會採取上述方式討要薪水。

最後，河北球員表示他們在球隊欠薪3年的情況下，都沒有放棄比賽，也沒有缺席球隊訓練。同時在2020和2021年連續兩次打進了中超爭冠組，即便是今年球員也沒有缺席一堂訓練，更沒有放棄一場比賽。他們從來沒有表達過退賽的意願，是否退出聯賽該是俱樂部和投資人決定的事。河北球員希望俱樂部能把欠薪落到實處，不要恐嚇和威脅用一張張空頭支票敷衍球員。

中超 足球 支票

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