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正在接受培訓時 前國足主帥李鐵傳被帶走調查

中國新聞組／北京13日電
前國足主帥李鐵傳開會期間被帶走。（取材自紅星新聞／東方IC圖）
前國足主帥李鐵傳開會期間被帶走。（取材自紅星新聞／東方IC圖）

自媒體爆料稱國足前主帥李鐵被有關部門帶走調查，他被帶走時正在接受培訓。李鐵剛剛官宣成為某平台的世界盃解說嘉賓，出事引起各方猜測。知情人士透露，李鐵現在應該已經無事，「等著看他解說吧」。

紅星新聞報導，微博號「李平康1991」昨天晚上突然透露，「前國足主帥李鐵被帶走李鐵被帶走時正接受培訓」。他表示，「多個消息源確認李鐵確實出了點情況，不過從之前的情況看，被帶走也不一定就會坐實，只不過尷尬的是，昨天剛剛官宣加入世界盃解說天團，如果不能在世界盃開始前回來，他這個事就等於公開了。」

新浪體育官方微博也轉發這條微博並表示，「據悉，被帶走前李鐵正在參加足協舉辦的職業級教練培訓線下會議。」

還有網友表示，「如果只是帶走了解情況，絕不會眾目睽睽帶走的，眾目睽睽帶走，至少是犯罪嫌疑人。」「李平康1991」也回覆了這條評論，表示，「是這樣的」。

娛樂圈的著名爆料人宋祖德則提出質疑，「李鐵有沒有違法？調查組不會輕易帶走人的，是不是跟經濟違法有關？或許有職務的人貪腐被查，牽連到李鐵，但願李鐵沒有違法，還想聽他解說世界盃呢。」

據報導，李鐵本人日前還轉發了前國足主帥米盧的微博，懷念當年參加2002韓日世界盃的歲月，「每屆世界杯都會想起曾經我們一起拼過命的時光！總有種感覺，那些日子就像前幾天的經歷，20多年一晃而過，誰又不感嘆我們曾擁有過如此痛快的青春啊！米盧的回憶是球迷的青春」。

世界盃 微博

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