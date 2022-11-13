雙11涼了 天貓、京東未公布銷售額 快遞業務減20%

天貓、京東未公布雙11銷售額。（美聯社）

邁入第14年的「天貓雙11」12日收官，中國國家郵政 局發布的數據顯示，雙11當天全中國快遞業務量5.52億件，年減20.69%。而天貓與京東今年同樣未公布雙11的商品交易總額（GMV），倒是抖音 貨架電商 日銷量增長156%，快手搜索訂單量增長70%。

央視網報導，1日至11日，郵政快遞企業共處理快遞包裹42.72億件，日均處理量是日常業務量的1.3倍； 11日當天共處理快遞包裹5.52億件，是日常業務量的1.8倍。

儘管雙11當日快遞量達到日常業務量的1.8倍，但受疫情等多方面因素影響，2022年雙11快遞業務量並未達到預期水平，全年的增速將創下新低。

中國國家郵政局表示，目前除部分地區受疫情影響外，預計11月電商促銷季產生的郵件快件將在11月20日前完成投遞。

界面新聞報導，天貓表示，今年雙11穩中向好，「交易規模與去年持平」。一句簡單的概括，代替了過去每年都會對外披露的關鍵數字，去年天貓雙11總交易額為5403億（人民幣，下同，約758.06億美元），今年也是阿里歷史上首次未公布該數字。

京東同樣未公布今年雙11的GMV，京東表示，截至11月11日晚23時59分，京東超越行業增速，創造了新的紀錄，與此同時，零售購物用戶數也再創佳績。但具體是怎樣的增速，新增了多少用戶，京東方面並未進一步披露。2021年京東累計下單金額超3491億元。

不過以直播電商起家的抖音和快手，都在傳統貨架電商上取得高增長。

抖音電商公布的數據顯示，10月31日至11月11日，抖音電商內參與雙11活動的商家數量年增86%，貨架電商帶動日均銷量年增156%，商品曝光量是上半年的1.6倍。

今年還有一些變化，如實體門店積極轉型深度參與，線下零售店紛加入促銷。據零售平台美團指出，參與雙11的數位3C門店數量較去年增長兩倍。

阿里與京東也強調與實體經濟之間的關係。阿里方面表示，數位經濟正在更好地服務於實體經濟發展，今年雙11是參與商家最多元化的一年。京東方面也提出「由實而生、向實而升」。京東零售CEO辛利軍表示，京東作為實體經濟一員，會攜手夥伴穩中求進。

雖然沒有整體交易數據，但從阿里發布的細分數據來看，今年雙11新品類受消費者青睞。在天貓，運動戶外、寵物、潮玩、珠寶等品類增長迅猛，被行業稱為「新四大金剛」，其中有358個品牌銷售額破億，3434個品牌銷售額破千萬。