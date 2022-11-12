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孫媳婦照顧爺爺 同躺一張病床掀話題

中國新聞組╱北京12日電
江西余女發布多個照顧爺爺的視頻，她陪爺爺躺在病床上，刷著手機上的趣聞，說話逗爺爺開心。(取材自瀟湘晨報)
江西余女發布多個照顧爺爺的視頻，她陪爺爺躺在病床上，刷著手機上的趣聞，說話逗爺爺開心。(取材自瀟湘晨報)

江西九江一名30歲余姓女子，照顧已故丈夫的80歲生病爺爺，帶爺爺做治療、為爺爺換尿袋、兩人還躺在一張病床上聊天，網友紛紛評論「畫面溫馨」、「讓人感動又心疼」，不過也有網友質疑並非親爺孫，「躺在一張床上不尷尬嗎？」

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，余女說，丈夫一年多前因病去世，家人曾陷入頹靡，原本身體健康的爺爺也經常暗自抹淚，但爺爺仍鼓勵她要堅持下去，說以後她就是自己的親孫女；余女感動之餘，發自內心孝敬爺爺，並說不會在意負面評論。

余女1992年出生，18歲與丈夫戀愛，丈夫大她3歲，是名理髮師，他們借錢開了一家理髮店，生意紅火後開了第二家店，婚後育有一女一兒，非常幸福。

2019年，丈夫意外查出肝癌晚期。「當時感覺天都塌了」，為了到上海給丈夫治病，他們關掉理髮店，兩年來日夜陪伴，最終丈夫還是離世。丈夫走後，她也頹廢了一段時間，但看著兩個可愛的孩子，她意識到自己必須堅強起來。

「老公去世對爺爺打擊很大，時不時就看到爺爺一個人躺在搖椅上流眼淚。」余女說，丈夫去世後，爺爺消瘦了很多，走路也需要人攙扶。她意識到必須替丈夫好好照顧爺爺。

11月初，爺爺做了一個小手術，余女在網路發布多個照顧爺爺的視頻，她陪爺爺躺在病床上，刷著手機上的趣聞，說話逗爺爺開心，爺爺的精神狀態看著很好。她在視頻寫道：「爺爺痛失孫子，我失去頂樑柱，爺爺心疼我鼓勵我，我心疼安慰爺爺，我們互相打氣。」

視頻發布後，不少人鼓勵余女，也有一些負面評論，她說不在意。現在她白天上班，晚上直播，陪伴爺爺，和公婆一起照顧孩子，以後也會一直記錄自己和家人們的日常生活。

江西余女在醫院陪爺爺聊天。(取材自瀟湘晨報)
江西余女在醫院陪爺爺聊天。(取材自瀟湘晨報)

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