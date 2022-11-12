先說歡迎後說掃碼 黑龍江奶茶店被封 被批「防疫為名作惡」

黑龍江3名市場監管人員認定奶茶店執行防疫不徹底，要求當場停業。（取材自新黃河）

黑龍江一家奶茶店日前遭市場監管部門執法人員釣魚 執法，只因服務員說「歡迎光臨，請掃一下碼」不符合「第一句就應該說掃碼」的防疫 要求，當場被勒令關門。此事被批是「以防疫為名作惡」。官方後來調查稱此事屬實，並以「濫權」為由處分市監局三名工作人員。

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新黃河報導，監控視頻顯示，11月10日上午9時54分許，一名戴著眼鏡和口罩 ，身穿羽絨服的中年男子走進一家奶茶店來到收銀機前，店裡的女服務員說了一聲：「歡迎光臨，掃一下碼。」該男子稱，「說晚了，第一句就應該說掃碼」，並稱自己為市場監管局工作人員，認定該奶茶店執行防疫要求不徹底，不掃碼不驗碼，要求當天停業。與此同時，一名身穿制服的男子和另外一名男子走進店裡，表示奶茶店「防疫執行不徹底，不掃碼不驗碼」，拿出封條勒令奶茶店關門。

這家位於大慶市肇州縣學府路附近一家奶茶店負責人表示，事發時率先進店的男子身著便裝，整個過程中未出示證件，也未出具相關書面材料；11日該店已正常營業。

肇州縣人民政府表示，縣委、縣政府對此事高度重視，第一時間由縣紀委監委成立調查組開展調查屬實。縣政府表示，當事人已經當面向奶茶店經營者道歉，並取得諒解。縣政府稱，當事人故意刁難商家，以檢查為名濫用職權，被記過處分並建議調離執法隊伍。另兩人接受批評教育；縣市場監督管理局主管副局長誡勉談話。