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攀枝花發補貼 3孩出生增168% 四川拒全省實施

記者廖士鋒／綜合報導
四川省政府拒絕統一實施省級育兒補貼。（取材自「攀枝花發布」微信公眾號）
四川省政府拒絕統一實施省級育兒補貼。（取材自「攀枝花發布」微信公眾號）

中國近年逐漸放寬生育限制、各地政府逐漸有鼓勵生育的相關政策推出，也有所成效。但四川省攀枝花市發放育兒補貼的政策，近日遭該省政府稱，「效果有待明確，暫不宜由省級統一出台」。

來源：YouTube

據四川省政府官網日前公布的資訊，針對省政協委員王孝謙關於「探索出台全省生育補助政策」的建議，四川省衛健委近日回應稱，三孩生育政策出台後，個別地區實施了通過發放育兒補助金鼓勵生育的措施，「但是，目前國家未出台相關政策，且民生政策的出台應充分評估各級財政財力水準。該政策對促進人口生育的實施效果有待進一步明確，暫不宜由省級統一出台相關補助政策」。

而此前四川攀枝花市在2021年7月宣布為生二孩、三孩的攀枝花戶籍家庭發放育兒補貼金政策，每月替每孩發放500元（人民幣，下同，約70.34美元）育兒補貼金，直至孩子3歲。

據澎湃新聞報導，10月31日，攀枝花市副市長唐忠柱受訪時曾說，攀枝花二孩出生增長了5.58%；三孩出生增長了168.4%。攀枝花目前已兌現2021年度符合條件的650名新生兒育兒補貼金95萬元，648戶家庭享受政策帶來的紅利，預計今年享受育兒補貼金的家庭將超過2000戶，兌現育兒補貼金約1000萬元。

隨著人口紅利消失，老齡化加速，中國生育政策近年一再放寬，從2016年的放寬二孩政策，到2021年宣布三孩政策，都是為了因應少子化，鼓勵民眾生育。而2021年中國出生率進一步跌到7.52‰，出生人口僅有1062萬人，生育率也下降到1.15‰的水平。

鼓勵生育的一個受矚目的政策配套是育兒津貼，除攀枝花外，新疆石河子市也對生育二、三胎的家庭，每月每孩各發放500元、1000元補貼﹔山東煙台市則規定，第三胎孕婦可報銷產檢費1000元。

但是目前相關補助政策都還只是城市層次，沒有一個省級政府宣布要實施全省的育兒補貼。此次四川省政府的表態，則透露背後有財政的考量。

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