票房清零？ 中國新片上映只2觀眾 1天收入才56元

新片「林深時見麓」上映首日僅56元。（取材自橙柿互動）

全年總票房曾高居全球之冠的中國電影市場，在官方堅持「動態清零」下，如今票房卻出奇慘澹。其中，4日上映的新片「林深時見麓」尤其受到關注。因為這部電影上映的第一天，全中國只有2個人買票進場觀看，票房收入56元（人民幣，下同，約7.87美元）。

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對於這部電影賣座為何會如此淒慘，紅星新聞報導，業內人士表示，這部影片的海報和預告片製作都比較粗糙，宣傳也少，多數電影院 不願排片也在情理之中。

封面新聞報導，電影出品公司上海華娛星庫文化傳播有限公司法人馬紅雷接受採訪時表示，這部片主要是賣網路版權，之所以推出公映，是因為公映後網路版權可能可以賣得高一點。他透露，透過網路版權售賣等，「其實已經收回成本，甚至略有盈餘」。

不過，華夏時報報導，中國當前防疫政策嚴重衝擊電影市場卻是不爭的事實。一位北京 民眾表示，「出個門上班都怕被流調，就不敢進去電影院了」。

報導稱，進入11月，中國電影票房也進入寒冬，11月4日新上映的6部影片，僅「我的遺憾和你有關」票房還算不錯，截至11日累計票房超過2100萬元，其餘6部影片都很慘。

「林深時見麓」一周來累計票房雖然只有2.4萬元，但已經是第二賣座的電影，最慘的是「爆裂蝴蝶」，一周來累計票房僅7235元。

導演向凱表示，目前全中國票房極為低迷，也是近幾年的歷史最低谷，這是多重因素導致的。一是目前上映的影片較少，且多為小製作的影片，在內容上缺乏吸引力。

其次，目前疫情 還在持續，消費者擔心路過風險區被「彈窗」，出行、出門時還會有所顧慮。與此同時，疫情進入第三年，消費者「零花錢」減少，消費意願也下降。

華鑫證券傳媒新消費首席分析師朱珠則認為，「核心原因來自優質影片供給不足，疫情是間接原因。」

朱珠指出，目前中國電影審查較嚴格，影片過審時間延長，以及持續的疫情防控，電影製作方在資金投入上更為謹慎。今年中國電影拍攝的題材和內容不是特別多，投入在2、3億元的大製作影片極少。