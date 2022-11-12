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「快樂很重要」 90後夫婦賣杭州500萬房 搬到草原當農民

中國新聞組╱北京12日電
十三和阿全這對瀟灑夫妻賣掉杭州房子，帶著三個娃到呼倫貝爾當起農民。(取材自封面新聞)
十三和阿全這對瀟灑夫妻賣掉杭州房子，帶著三個娃到呼倫貝爾當起農民。(取材自封面新聞)

「世界那麼大，我想去看看」，越來越多人逃離一線城市回到二三線城市，一對90後夫婦更絕，直接賣了杭州500萬人民幣(約71萬美元)的房子，帶著三個娃到內蒙的呼倫貝爾當起農民。

來源：YouTube

封面新聞報導，這對小夫妻，是一對網路紅人，先生叫阿全，是浙江溫州人；妻子叫十三，是浙江金華人，都畢業於中國美院，一個學插畫，一個學雕塑。兩人大一時候靠擺攤月入上萬，大三時有3家店，畢業時在杭州最多有11家實體店。現在，兩人育有三子，最大10歲，最小3歲。十三和阿全一直保持出國旅行的習慣，一個月深度遊一個國家。

十三說：「我們經濟壓力不大，精神壓力很大。」兩人每年都必須旅行，費用遠勝過房子、車子等開支。2016年，兩人存款重新歸零，但他們不介意，「只要我們有掙錢能力，存款多少不重要。」由於夫妻倆的店是做女裝，因此計畫明後年去國外的服裝學院進修。

關於賣掉杭州房子去呼倫貝爾當農民，十三形容：「既是衝動，也是我們去呼倫貝爾旅行時感受到的那種平和與快樂。」今年9月底，兩人去呼倫貝爾旅遊，騎馬時得知朋友剛買了一個木屋。兩人當天下午就去看木屋，看四戶後就決定買了！關於賣掉杭州房子的決定，兩人看得很開：「房子這個東西，我買下來不是等著它升值的，而是用來住的。」

鑑於木屋已經有20年歷史，加上冬天嚴寒暫時無法居住，兩人正準備對木屋進行大修整。

十三在呼倫貝爾。(取材自封面新聞)
十三在呼倫貝爾。(取材自封面新聞)

夫妻倆說，搬遷並非「逃離」，而是「發現」，新農村其實存在很多機會和空間。十三發現「這裡有非常好的羊皮、羊毛、羊絨、牛肉、羊肉，還有牛奶，為啥不推廣一下？！」她不會開民宿，反而希望開一家圖書館，村民們可以來看書，讓精神更富足。

面對網的點讚，十三回應： 「我們做決定時並沒有過多的掙扎和猶豫，因為做自己想做的事情很重要，讓自己每天快樂很重要。」

十三拿到新房本。(取材自封面新聞)
十三拿到新房本。(取材自封面新聞)

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