杭州西湖「千尋」湯屋 涉違建部分遭沒收

浙江杭州湯屋近年成為熱門打卡景點。(取材自上觀新聞)

位於浙江杭州西湖風景名勝 區的「湯屋」是網紅打卡點，其因酷似宮崎駿電影 「千與千尋」（台譯「神隱少女」）中的同名建築而得名，深受不少遊客歡迎；然而近日有網民質疑「湯屋」涉嫌違建，引起關注。名勝區執法隊獲報決定對違建予以沒收處理。

來源：YouTube

上觀新聞報導，「湯屋」位於杭州市西湖區下滿覺隴29號(原79號)，「火」了之後，有不少市民、遊客專程前往打卡，甚至帶著無人機來拍照。也引起杭州西湖風景名勝區綜合行政執法隊的關注，通過調查取證後，承租人倪某在杭州市西湖區下滿覺隴29號擅自依托原承租的房屋，通過加層改建等方式進行建設，違法建設的建(構)築物面積總計517.4平方米。

如若拆除「湯屋」的違建，可能嚴重影響原建築物的安全和正常使用。因此，執法隊對「湯屋」中涉嫌違法建(構)築物予以沒收處理並進行公示。

報導指出，這幢「網紅樓」的用地，產權屬於滿覺隴村。1998年，滿覺隴村集體將該處出租，倪某租下此處後改建，風格參照漢代建築，所用材料不少是特意收集來的。

西湖風景名勝區綜合行政執法隊工作人員表示，這幢房子的一層部分是合法的，往上走有一些局部是違章的。至於為何不是「拆除」是「沒收」，「沒收」是結合房屋實際情況做出的決定。當事人沒有異議。