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斥資1.96億入主上市公司 新東家竟是27歲女記者

中國新聞組／北京12日電
廣東上市公司「國立科技」因經營權易主事件引起關注。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）
廣東上市公司「國立科技」因經營權易主事件引起關注。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

廣東一間上市公司「國立科技」因經營權易主事件引起關注，「新東家」身分曝光，由「95後女生」、泉為綠能實控人褚一凡成為國立科技實控人，股份轉讓價款合計為1.96億元。相比實控人的身分，褚一凡的家庭背景也成了市場關注的焦點；有網友挖出其父母在2017年捲入的跨境財務造假案。

紅星新聞報導，年僅27歲的褚一凡，國立科技於9日公告，其控股股東東莞市永綠實業投資有限公司（下稱「永綠實業」）以及實際控制人邵鑑棠、楊娜與泉為綠能投資（海南）有限公司（下稱「泉為綠能」）簽署了「股份轉讓協議」和「表決權委託協議」。

協議約定永綠實業將其持有公司10%的股份轉讓給泉為綠能，並將其持有的公司12%股份對應的表決權委託給泉為綠能行使。轉讓完成後，泉為綠能將持有國立科技22%的表決權，成為國立科技的控股股東，而泉為綠能的實際控制人褚一凡將成為公司實際控制人。

據報導，年僅27歲的褚一凡具有英國研究生學歷，曾在藍鯨財經擔任記者工作。2014年7月至2019年11月間，褚一凡歷任上海鴻勝網絡科技有限公司執行總經理、藍鯨財經記者、山東雅博科技股份有限公司董事長助理。

2021年2月，褚一凡在安徽華晟新能源科技有限公司創新事業部擔任副部長。8個月後，她又到了黃山樸蔓商業管理集團有限公司擔任董事長一職。

報導指出，褚一凡從財經記者到上市公司實控人，晉升速度不容小覷。國立科技的權益變動公告顯示，褚一凡的母親名為褚衍玲，是雅博股份的副總經理。從雅博股份此前的相關公告中可以看到，褚衍玲的丈夫陸永，曾是該公司的實控人。

不過，褚一凡的雙親陸永和褚衍玲曾在2017年涉入跨境財務造假案，陸永被處罰終身禁入市場及緩刑，褚衍玲則是禁入證券市場三年。

對於輿論關注，國立科技證券部工作人員回應，已注意到相關輿論，實控人的家庭狀況與收購交易無關。若後續轉讓順利完成，褚一凡或將正式參與公司運營與管理。

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