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洞庭湖乾涸湖底現大型神秘圖案 古城遺址？古墓群？

記者林則宏／即時報導
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，洞庭湖水位持續低位，近日有網友在洞庭湖畔空拍時，發現湖床上竟有一片暗紅色的大規模方形圖案，影片傳出後引發不少人關注。

報導稱，從空拍鏡頭來看，在湖床上的黃沙中間，有一塊被「河道」圍起來的淺紅色長方形區域。區域內有數個大型正方形「方塊」，每個「方塊」看上去像個小迷宮。大方塊周邊則散落著不少小方塊，星羅棋布。

在社交平台這則影片下方，有不少網友猜測，這可能是古城遺址，也可能是古代墓葬群。還有網友戲稱，這塊區域籠罩著一股外星文明的神秘，「難道是外星人留下的記號？」

影片拍攝者胡姓男子表示，影片是11月8日拍攝的，地點在湖南省岳陽市華容縣團洲鄉的湖邊，在洞庭湖西岸。因日前有當地朋友說，看到了湖底有神秘的圖案露出來，他便前往該地進行空拍。

「到了岸邊還要往湖內開車走一、兩個小時的路程」。到了該地，胡姓男子空拍後自己也很震驚，於是製作了影片發布到社交平台。胡姓男子稱，這塊目測長寬都有數百公尺的長方形區域所在地位於洞庭湖湖心，之前一直淹沒在水底，今年因為水位低才得以曝光。

極目新聞指出，一名曾到過現場勘察的官方知情人處指出，這一區域的土均呈紅色，航拍中的「塊狀物」都是一個個土堆。經專業人士確認並非古城遺址，也不可能是古墓群，初步認為可能是現代「圍垸」留下的痕跡。

「圍垸」是早年湖北、湖南居民在湖泊地帶為擋水所修建的堤圩。

岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室工作人員則稱，該區域位於湖中央接近岸邊的位置，歷年來都被湖水覆蓋，不可能是古墓。據推測，有可能是「矮圍」（指在湖裡築起矮壩，圍起一片水域，當湖水上漲時魚蝦會進入，水退後，一些魚蝦會滯留在圍子裡，方便進行捕撈）留下的痕跡。

2018年，洞庭湖整治湖區時，湖邊用來捕魚的矮圍全部被挖除，今年水位降至低位後，一些矮圍的痕跡就露出水面。

今年因長江上游降雨明顯偏少，導致洞庭湖水位持續下降。洞庭湖控制站城陵磯水位11月5日8時實測為19.3公尺，較多年同期均值偏低4.94 公尺，洞庭湖目前水面還不到正常時期面積的六分之一。

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