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雙11電商平台種草再帶貨 助消費者理性

中國新聞組／北京12日電
11月11日晚間，各博主及UP主仍在直播。（手機畫面截圖）
11月11日晚間，各博主及UP主仍在直播。（手機畫面截圖）

在中國疫情反覆下，「雙11」11日正式落幕，相比多年來只鼓吹消費者落單「買買買」，今年雙11悄悄地出現新現象，優質內容取代「限時限量」成為主角。消費者不再鬥快搶平貨，而是看一場數十分鐘甚至數小時的內容分享視頻後，再慢條斯理地下單。內容運營平台從單一「種草」（內容推薦）到入場帶貨變現成為「新電商」；傳統電商也引入一大批新博主，以科普方式直播帶貨，助消費者理性決策。

香港文匯報報導，今年雙11期間，知乎、小紅書、B站等內容分享平台，作為新電商紛紛亮相在主流電商濟濟的雙11賽道上。多位內容博主、內容UP主表示，相比過去不經思考，為買而買的粗暴購物模式，目前消費者更關注內容電商，因為優質內容給予消費者信任感，幫助消費者理性決策，這也使得不少今年雙11首度亮相的內容創作者也有了收穫。

今年雙11，新入場的平台早前已開始了大量「種草」，從B站來看，聯動站內多圈層UP主及全站用戶進行大型安利種草活動。截至11月1日，種草活動總話題瀏覽量2.7億、總播放量1.6億、總投稿量3萬多；小紅書亦在購物的欄目裏增添了雙11買買節，諸多小紅書博主也在自己的內容創造中宣傳商品；問答社區知乎也上線了2022「知乎好物100」，不少知乎答主們通過科普內容來推薦商品，以此實現內容變現。

在B站擁有超65萬粉絲的UP主和微論件（以下簡稱和微），今年雙11的B站首秀帶貨銷量達單場GMV（商品交易總額）已超過400萬元人民幣（約56.2萬美元）。

電商 小紅書 疫情

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