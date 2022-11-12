玩法多、湊單難? 雙11今年好冷清 消費者不再狂歡

有消費者發現，GAP的一款羽絨服，短短幾天內，價格變換了三次，10月18日顯示到手價為269元，10月19日到手價就變成了330元，到了10月28日，到手價便漲到了399元。(取材自時代周報)

一年一度消費狂歡盛宴「雙11」進入第14年，但這次電商 平台顯得低調，消費主力的年輕人也熱情不再。外媒分析，這是動態清零防疫 政策帶來的經濟放緩，嚴重打擊中國消費者信心所致。也有不少消費者吐槽稱，越來越複雜的遊戲規則正吞噬促銷囤貨的快感，他們沒有買東西的喜悅，只有心力交瘁的疲憊。「如今就像光棍節一樣冷清，雙11奇蹟似乎已經結束了」。

早在10月24日，天貓、京東、拼多多、唯品會等平台就以「預售」形式打響了雙11的第一炮，李佳琦、羅永浩等「頭部主播」直播間氛圍火熱。但阿里巴巴宣布今年不辦名人晚會，也不辦最終商品成交金額（GMV）統計倒數計時活動，且預估銷售額可能僅較去年持平。

德國之聲報導指出，今年中國雙11購物節同往年相比正在失去熱度。今年在嚴格的清零政策下，中國商業信心遭到打擊，消費者的需求進一步被削弱，購物情緒也深受其累。據數據分析公司Syntun的估算，從10日晚上8點到11日下午2點，阿里巴巴和京東等科技巨頭營運平台的營銷收入達到約2620億元人民幣（368.5億美元）。

香港 01引述報導，今年雙11購物狂歡節電商平台十分低調，消費主力的年輕人也熱情不再。彭博估算，雙11銷售額會史無前例下跌。

特別的是，今年有不少中國媒體批評部分商家的套路多，以及採取先漲價後降價欺騙消費者有折扣的現象。時代周報報導，今年的消費者尤為冷靜。10月31日晚8點，雙11大幕正式拉開，「退款」就衝上熱搜第一。微博相關話題不少消費者吐槽稱，沒有買完東西的喜悅，只有心力交瘁的疲憊，更有消費者直言，湊來湊去發現比直接買還貴。

報導指出，戰線太長、玩法太多、湊單太難——越來越複雜的遊戲規則正在吞噬促銷囤貨的快感。不看增長只看增速，雙11的奇蹟似乎已經結束。且相比2021年，今年雙11的熱度也在逐漸下降。艾睿鉑發布的關於雙11年度調研報告顯示，只有74%的受訪消費者表示，今年會觀看直播或參與直播，去年這個數字是97%。