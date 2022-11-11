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中國本土感染連兩天破萬 重災區廣州和重慶成政策指標

記者葉文義／即時報導
中國11日新增1萬1803例本土新冠肺炎感染個案，為連續兩天超過1萬例。(取材自新華網)
中國11日新增1萬1803例本土新冠肺炎感染個案，為連續兩天超過1萬例。(取材自新華網)

中國11日新增1萬1803例本土新冠肺炎感染個案，為連續兩天超過1萬例。根據中國國家衛健委數據，昨日分別新增1452例確診個案和1萬531例無症狀感染者。其中廣東省占最多，達3756例，分別有760例確診個案和2996例無症狀感染者。

河南省11日通報本土感染2164例，感染人數僅次於廣東；內蒙古11日通報1278例，排在第三；重慶市也有1241例。北京及上海則分別通報116例及9例。

目前疫情最嚴重的地方在廣州市，11日通報超過3000例。有分析指，雖然中國中央公布放寬防疫20項措施，如果地方政府在執行層面有所修正，將是事實上的放鬆。而觀察此輪疫情重災區廣州和重慶的應對方式，可能透露中國全國政策導向。

在昨日中國中央宣布對入境人員、密切接觸者的隔離調整為「5+3」等優化措施後。廣州市衛健委在同日就表示，即日起調整密切接觸者和入境人員的隔離期限；不再甄別密接的密接，對目前正在隔離的次密接者解除隔離。

廣州市疾病預防控制中心黨委書記、新聞發言人張周斌對央視新聞表示，優化防控措施20條頒布後，廣州市立刻回應貫徹執行。即日起，廣州已經開始在調整這樣的一個管控措施。

外媒報道，摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強表示，中國似乎正在微調「動態清零」政策，以減少對經濟的干擾，但面對變異病毒在冬季的傳播，這可能具有挑戰性。仍預計最早會在明年春季重新開放。疫苗接種、公眾對疫情恐懼感的轉變以及醫療能力擴張等準備工作需要3至6個月的時間。

疫情 北京 河南

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