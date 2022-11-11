中國「2025全民電子健康碼」：常態封控鐐銬的防疫新世界？

北京一家商場，以「綠碼」諧音的「綠馬」招攬顧客。(中新社)

「Cyberpunk 2077？不，是CyberChina 2025。」中國雙11的社群輿論，今年的話題已非購物熱潮，而是在10日由中國官方宣告的未來新政——「2025全民電子健康碼 」——距今不到3年後的2025，中國民眾將會人人一份「動態管理」的電子健康檔案，放在「統一權威、互聯互通」的平台上，以提供全民醫療保障。雖然這是中國在疫情 前就試圖推展的醫療數位化政策，但就先前控制新疆的「一體化作戰平台」、以及用防疫 為名來限制人身自由的「被紅碼」事件等經驗，現下公告的政策卻暗示了疫情全民監控的現實來臨。

「2025全民電子健康碼」政策，是中國國家衛健委10日宣布的「十四五全民健康信息化規劃」內容，2025年將建立一個「國家全民健康信息平台」，平台將以「統一權威」的方式，將中國居民的健康檔案、電子病歷、人口訊息等個資寫入數據庫，與公立醫療機構互通，讓每個居民都有「功能完備的健康碼、和動態管理的電子健康檔案」。

上海外灘公交站，一名乘客正在掃健康碼。(新華社)

根據官方的公告，2025年將推動以居民身分證號為主的「一碼通用」電子健康碼，一經查詢即能將電子病歷、健康檔案等完整資料調出，實際上就是醫療數位化的普及推廣，因此資料內容遠比現行防疫健康碼所涵蓋的疫情防控、疫苗接種、核酸檢測等資訊更詳細全面。

然而在公告發出之後，中國的網路社群立刻就聯想到現行「防疫健康碼」的各種封控亂象，對此包括《澎湃新聞》、《財新網》等媒體就繼續追問中國官方，得到的回應是：

「電子健康碼並不等於防疫健康碼。」

在海南省搭機的旅客向大白出示健康碼。(中通社)

官方解釋，電子健康碼的主管機關是國家衛健委，而防疫健康碼則是由國務院聯防聯控機制來管理，此外電子健康碼的前身是2012「居民健康卡」延續改變而來，因此官方特意強調，不能將2025電子健康碼和現在的防疫健康碼劃上等號。

但官方沒有清楚解釋的是，2025電子健康碼的功能是否會和防疫健康碼聯動？而所謂的「動態管理」除了內容資料的更新之外，是不是也可能涉及防疫封控的用途？鑒於現行的防疫健康碼亦具備限制民眾行蹤的功能、藉顯示「紅碼」禁止中國民眾離開或前往特定地區，10日發布的國家公告旋即引起「延續監控」的疑慮。

微博上已出現「#擁有電子健康碼意味著什麼#」的討論，有中國網民嘲諷表示：

「意味著你去哪裡都可以被定位，出門必須帶手機，想上訪的讓你家門口都出不了。」

北京一名民眾走過要求掃健康碼的標示。(美聯社)

民眾的擔憂其來有自——自防疫健康碼實施以來，許多中國居民的健康碼一旦顯示為黃碼、紅碼，出行就立即被限制、無法搭乘大眾交通設施、亦無法前往其他地區。回顧2022年6月，河南村鎮銀行無法提領存款之時，當地及周圍地區就發生許多民眾的健康碼無故轉紅的事件，這些人既無確診、亦無涉足過「高風險區」，唯一的共通點就是與河南村鎮銀行維權事件有關，此事相當於坐實許多人憂心的「健康碼成為監控工具」。

事實上，就在11月上旬，中共高層紅二代、市長協會副會長陶斯亮即反應自己與丈夫離開北京參加活動後，她竟被北京的防控App「北京健康寶」賦紅碼、禁止返回北京，然而她所前往的浙江湖州並無疫情風險區、且同行丈夫並未被App限制回京，其過程顯示防控標準的粗糙。此事引起許多有同樣經歷的北京民眾反響，微博上有評論表示：

「彈窗一個月總要彈個幾回，就是不解釋原因，不給解決，我們就TM活該丟工作餓死是嗎？都得不工作在家躺著等死嗎？」

北京地鐵全網、城六區地面公交刷卡自動核驗健康碼。(中新社)

而在中國公告「2025全民擁有健康碼」的同一天，習近平亦在政治局常委會議上再次強調「堅定不移貫徹動態清零總方針」，表示防疫舉措不能放鬆，並要求糾正「層層加碼」、「一刀切」等作法、要保障民眾基本生活需求等等，似是回應中國屢屢爆出的「過度防疫」和許多民眾在封城期間缺乏維生物資（包括食物）的慘況，然而對經歷長達3年嚴苛防疫限制的中國民眾來說，「動態清零」的重申和健康碼擴大，代表的是防控措施結束依舊遙遙無期的絕望。

有中國網民更直接將電子健康碼公告做出如此解讀：

「為了讓大家永久接受疫情防控，真是煞費苦心。」

北京的一名防疫人員手持印有健康碼QR Code的扇子。(美聯社)

電子健康碼彙整大量民眾個資、又具備限制民眾行蹤的功能，其背後建置的「全民健康信習平台」使人不禁聯想2019年中國政府在新疆推行、詳細記錄維吾爾族人個資、監控行蹤、連結警方資料庫的「一體化聯合作戰平台」，而2025年「每個中國居民都擁有一個功能完備電子健康碼」的公告，則似在宣告每個中國境內人士都將如維族人一般，陷入無所不在的監控——而疫情，就是實施舉國監控的名目。

對電子健康碼感到憂心的中國網民在微博上指出：

「疫情結束應該把與之誕生的健康碼同步取締，而不是繼續沿用。規則之上的自由可以被約束，但絕不是被健康碼監視。碼賦予人的社會性，不是秩序而是統治。」

然而，中國政府在大力實現「社會面清零」的同時，卻又準備於2025年擴大健康碼措施，似乎代表著無論疫情是否終結，因疫情而起的監控都將變本加厲持續，獲得有力監控工具的中國政府並無理由、亦無打算鬆綁。因此，另一位中國網民便評論：

「直接叫監管一體化不是更高級？」

微博上，亦有人留下絕望評論，表示：

「之前希望科技發展的快一點，現在是真希望科技發展的慢點，發展到植入芯片（晶片）那一步，人就和奴隸沒什麼區別了，科技終將會是套在人身上最堅固的枷鎖，科技越先進，枷鎖就越牢固。」