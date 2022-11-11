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27歲網紅「瘋狂小楊哥」 擲1億買大樓 建三隻羊全球總部

中國新聞組／北京11日電
「瘋狂小楊哥」（左）直播再度回應買樓稱，「那個科技公司早在17年就倒閉了，只是我們現在買了下來；買樓是為了把公司做得更大，幫助大家更好地就業。」（取材自每日經濟新聞）
「瘋狂小楊哥」（左）直播再度回應買樓稱，「那個科技公司早在17年就倒閉了，只是我們現在買了下來；買樓是為了把公司做得更大，幫助大家更好地就業。」（取材自每日經濟新聞）

1億粉絲的抖音帶貨主播「瘋狂小楊哥」，以人民幣1.03億元（約1439.5萬美元）買下合肥嘉東光學股份有限公司（嘉東光學）房產引發關注。據電商雜誌社報導，小楊哥直播再度回應買樓稱，「那個科技公司早在17年就倒閉了，只是我們現在買了下來。買樓是為了把公司做得更大，幫助大家更好地就業。」

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導，「瘋狂小楊哥」抖音主頁顯示，他畢業於合肥工業大學，現年27歲；他日前在社交平台更新動態稱，一億多元人民幣在合肥購置了一處房產，用來當做三隻羊全球總部。根據「瘋狂小楊哥」的截圖，除了1.03億的基礎費用，小楊哥還額外花費了人民幣50萬元的軟件服務費。

根據阿里拍賣，小楊哥買下的這處資產是嘉東光學位於合肥市高新區習友路與天堂寨路（原學田路）交口東北角的工業房地產、在建工程、機器設備、構築物、存貨等。

資料顯示，該資產包括一棟15層高的生產綜合樓、一棟6層高的職工宿舍和食堂、3幢廠房（其中兩幢為在建工程）和1個門崗，建築面積共5.39萬平方米。

賣地的是科技公司，新入駐的則是抖音帶貨主播，這種對比也讓不少網友唏噓，還有人說「小楊哥幹倒科技公司」。

「瘋狂小楊哥」在直播中回應表示，現在的公司占地15畝不太夠用了，公司越做越大要往合肥發展，自己就想為家鄉做出一個電商品牌，希望把電商團隊和品牌都做起來，吸引更大的商家更多的人才。他還表示，「錢都是東拼西湊的，是公司買的，不是個人買的。」

據電商報報導，抖音帳號「瘋狂小楊哥」的實際粉絲數量已經突破1億，成為抖音首個粉絲過億的達人主播。不過，在「瘋狂小楊哥」粉絲量破億的背後，其流量並沒有轉化成相應規模的GMV。

相關數據顯示，近兩個月來，瘋狂小楊哥的銷售額都落後於東方甄選，位於第二位。具體來看，9月份東方甄選的銷售額在人民幣5~7.5億元，而瘋狂小楊哥的銷售額在人民幣2.5~5億元。

抖音帶貨主播「瘋狂小楊哥」擲人民幣1.03億元買下合肥嘉東光學。（取材自每日經濟...
抖音帶貨主播「瘋狂小楊哥」擲人民幣1.03億元買下合肥嘉東光學。（取材自每日經濟新聞／圖片來源：阿里拍賣）

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