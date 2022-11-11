封控到瘋？ 大學生集體夜爬行 養紙狗、遛紙狗後新風潮

中國一些大學近日突然流行夜裡集體在操場上爬行的詭異現象。（取材自微博）

長時間被封控在校園甚至宿舍裡，已經把中國的大學生逼瘋了？除了養硬紙板做的假狗，近日中國大學校園還掀起另一股詭異的風潮—深夜集體在地上爬行。根據網上訊息，包括：中國傳媒大學、北京 語言大學、華東師範大學等多所大學都出現了這種現象。

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儘管中國早前有所謂的「爬行養生」的說法，在某些地方的公園裡，有時可見中老年人「組團爬行」。但大學生夜裡集體在學校操場爬行，原因究竟為何？目前仍莫衷一是，但不少人呼籲官方應關心當前大學生的精神狀態。

新冠肺炎疫情 迄今已將近三年，世界各國早陸續解封，唯獨北京當局迄今仍堅持「清零」。中共 中央政治局常務委員會日前召開會議聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，中共中央總書記習近平就再度重申，必須堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

早前曾有大學生在網上留言稱，「我都不知道沒有疫情的正常大學生活是什麽樣子」。也有學者心疼這一屆大學生，因為他們的大學生活就是不斷被延期的開學、沒有盡頭的封校、接觸不到老師與同學的網課、沒完沒了的核酸檢測和軌跡排查。

這幾年中國的大學生們沒有社團活動、沒有戀愛機會，「我的青春就在封校中度過了」、「大學生活等於與世隔絕」、「大學四年、疫情三年」，網上不時可見中國大學生這些無奈的留言。

前段時間，中國大學校園突然流行養「紙狗」，各式各樣用厚紙板做成的紙狗被栓在寢室門口。還有人為「紙狗」做狗窩、玩具、點夜燈，甚至相約一起到操場「遛紙狗」。

除了養紙狗，中國的大學生們還會相約一起在校園裡遛紙狗。（取材自微博） 中國大學生興起集體養「紙狗」的風潮。（取材自微博）

對此，有分析稱，這不過是封校大學生的自娛自樂活動，而且早已經流行過好幾輪，早前還曾流行過在寢室裡模仿模特兒在伸展台走台步。

對於近日中國大學校園掀起的「爬行」風潮，具體原因為何目前沒人說得清楚，但不少網友都覺得有些詭異。有人好奇這是否是一種行為藝術，想表達「跪久了就站不起來」，或是在表達某種軟性抗爭？