中宣部長倡文化建設百花齊放 網友嗆：引蛇出洞？

中宣部部長李書磊10日在人民日報上發表文章提出，要發揚學術民主、藝術民主。（取材自微博）

中共 中央政治局委員、新任中宣部部長李書磊發表文章提出，要發揚學術民主、藝術民主，堅持百花齊放、百家爭鳴。但遭網友反嗆，「這是又準備反右了！引蛇出洞？」

本報系聯合報報導，李書磊10日出版的人民日報上發表題為「增強實現中華民族偉大復興的精神力量」的署名文章。

文章寫道，文化是一個國家、一個民族的靈魂。論及文化建設的方向，李書磊寫道，必須堅持「二為」方向、「雙百」方針。「二為」，即「堅持為人民服務、為社會主義服務的根本方向」；「雙百」，即「堅持百花齊放、百家爭鳴」。

文章提出，要發揚學術民主、藝術民主，鼓勵解放思想、大膽探索，營造積極健康、寬鬆和諧的氛圍，提倡不同觀點和學派充分討論，提倡體裁、題材、形式、手段充分發展，推動觀念、內容、風格、流派切磋互鑑，不斷煥發文化生命力、創造力。

文章也提到，要正確區分政治原則問題、思想認識問題、學術觀點問題，旗幟鮮明反對和抵制各種錯誤觀點。

論及意識形態工作時，文章提出，必須牢牢掌握黨對意識形態工作領導權，堅持以立為本、立破並舉，推進社會主義意識形態建設，鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論。

另據自由亞洲電台報導，但李書磊的表態非但沒有受到民眾歡迎，反而激發了網路民意的反嗆。前南方都市報主編程益中在推文中說，只聽說過有學術自由、藝術自由，哪有什麼「學術民主」、「藝術民主」。李書磊造的這種新詞「學術民主」、「藝術民主」，真是欺世謊言、欺君謬論。

美國人權組織「公民力量」副主席韓連潮則在推文中評論說，這篇文章雖然提到了學術民主、百花齊放，但基調是為中共專制及其戰略目標服務，在中國國家主席習近平 全社會無死角管控下早已百花凋零，空談雙百是騙人的鬼話，此種環境只會產生新文藝革命旗手欽定的東西。

有網友在相關新聞的推文下質問說，「這是又準備反右了！引蛇出洞？」更有人說，「這是老掉牙的騙術」。