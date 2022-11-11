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習近平倡節約 電商淡化雙11 阿里不辦晚會不倒數計時

中國新聞組／北京11日電
雙十一大促銷到來，長三角物流驟增。圖為在順豐速運天津全自動中轉樞紐，工作人員借助設備作業。（新華社）
雙十一大促銷到來，長三角物流驟增。圖為在順豐速運天津全自動中轉樞紐，工作人員借助設備作業。（新華社）

中國年度電商重要促銷活動「雙11」昨晚8時起跑，但多家電商目前只公布部分銷售商品的成交情形，與往年立即公布銷售數據並大肆宣傳的情況迥異。有分析指出，電商今年看來「緊衣縮食」淡化「雙11」，可能與中共總書記習近平在20大中要求年輕一代要繼承和發揚吃苦耐勞、自力更生、艱苦奮鬥的精神，倡導「勤儉節約」有關。

據報導，目前公布「雙11」超級購物狂歡節銷售情形的電商有京東，但只有10日晚8時的直銷活動開始1分鐘，蘋果公司產品成交額突破10億元人民幣（約1.3億美元）的數據；而天貓只公布第二輪的戰果，早前截至10日零時，148個品類成交額增長超100%、44家中華老字號破1000萬元。

第一財經報導指出，去年11月10日晚間，「真唱」、「雙11狂歡夜」等詞語輪番登上微博熱搜第一，雙11晚會是當天最大的焦點。但今年11月10日，微博熱搜上沒有一條與雙11有關的話題，各社交平台也被指「壓熱度」；而已持續7年的雙11晚會不再舉辦，天貓、京東、拼多多等電商平台都未再和電視台合作舉辦雙11晚會。

今年是阿里巴巴第一次不舉辦名人晚會，也不會在11月11日舉辦一場以最終商品成交金額（GMV）統計倒數計時的活動，並保守預估銷售額可能僅較去年持平。去年阿里的GMV增長8.5％，2020 年增長26％。

花旗分析師表示，他們保守地預測此次活動的最終商品成交金額（GMV）在5450億元至5600億元之間，較去年增長0.9％至3.6％。

但花旗預計其競爭對手電子商務巨頭京東也將舉辦雙十一購物活動，其表現會有所好轉，因為其在消費電子產品和家電產品方面表現強勁。

京東表示，與去年GMV增長28.6％相比，今年雙十一GMV增長可能放緩至 4.6％至 8.9％之間。

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