習再強調貫徹動態清零 2025年全民都有電子健康碼

廣州近日新增多起新冠肺炎案例，民眾9日在檢測點排隊做核酸檢測。（路透）

中共中央政治局常委會10日召開會議，研究部署進一步優化防控工作的20條措施。中共總書記習近平主持會議並發表談話。會議強調，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略、貫徹「動態清零」總方針。同時，要集中力量打好重點地區疫情 殲滅戰，採取更為堅決、果斷措施攻堅，盡快遏制疫情擴散蔓延。

新華社報導，會議強調，要適應病毒快速傳播特點，切實落實「四早」要求，以快制快，避免戰線擴大、時間延長。要堅持科學精準防控，提高防疫工作的有效性，準確分析疫情風險，進一步優化調整防控措施，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面採取更為精準的舉措。

★廣州封區 爆發囤糧食潮

該會議部署進一步優化防控20條措施，但未公布具體內容。

針對習近平主強調「避免戰線擴大、時間延長」，多地省級黨政一把手再部署疫情防控。

另外，國家衛健委10日通報，新增新冠染疫數8824例（本土確診1133例、無症狀感染者7691例），續創5月以來新高，其中，廣東、河南、重慶、內蒙古、新疆等地相對嚴峻。重災區廣州市單日新增感染者達2555例。目前，廣州海珠區、荔灣區、番禺區已嚴格控制人員流動，逾400萬居民被要求居家，非必要不外出，民眾爆發囤糧潮。

★北京 彈窗 民眾曲線回家

北京國際汽車展覽會（簡稱「北京車展」）10日宣布，鑑於境內疫情防控形勢，決定停辦第17屆車展。北京車展是中國最重要的四大車展之一。由於北京市在防疫上採取嚴厲「彈窗」措施，讓許多民眾有家歸不得。有人乾脆「曲線回家」，從廣州先飛往南韓再回北京，「至少回得了家」，被網友瘋傳並引發熱議。

據澎湃新聞報導，近期湖南常德、山東棲霞、山東昌邑、陝西柞水等全國多地開展「全民戴口罩 」行動，「把佩戴口罩當成一種義務」。

此外，國家衛健委、國家中醫藥局、國家疾控局三部門近日印發「『十四五』全民健康信息化規畫」（下稱「規畫」）。根據「規畫」，到2025年，每個居民擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼。同時，要推進互通互認、一碼通行。

據香港經濟日報網，該「規畫」明確了「十四五」期間（2021年至2025年）全民健康信息化建設的指導思想，並列出集約建設信息化基礎設施支撐體系等8方面主要任務。

「規畫」要求，統籌推動全民健康信息平台建設，完善國家全民健康信息平台功能，加強省統籌區域全民健康信息平台建設，構建傳染病監測預警與應急指揮信息平台，全面推進醫院信息化建設提檔升級。逐步形成統一權威、全面協調、管理規範、自主可控的全民健康信息化標準體系。