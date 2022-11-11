河南鄉鎮助鄭州富士康招工 指標任務「每村1人」

鄭州園區建立了快篩SOP，員工上班前須進行快篩檢測。 （取材自微信）

富士康鄭州 園區受疫情 影響缺工嚴重。財聯社報導，河南 省部分鄉鎮已收到協助鄭州富士康招工任務，並向管轄村鎮分配人數指標。有匿名受訪者透露自己所在轄區情況，「目前每個村要求一個」。

據報導，河南省多地人社局處協助富士康鄭州園區展開員工返崗和預招工等工作，目前各鄉鎮正協助統計返崗意願的人員數量。報導指出，河南部分鄉鎮收到指標任務，協助鄭州富士康招工。

河南人社局相關工作人員日前表示，當前預招工統計主要針對（從鄭州富士康）返回人員，如果有想去鄭州富士康工作的可先在人社局處報名登記，等鄭州港區解除管控後會有車輛安排入廠。據瞭解，確認入廠時間後，需先隔離三天，隔離費用個人無需支付。

另據科創板日報報導引述多處人社局官員、街道工作人員表示，政府部門將將在做好疫情防控相關工作的同時，全力以赴滿足富士康用工需求，推動儘快復產達能。

多位富士康返鄉離職員工表示，均已收到富士康預招工通知短信，部分接到了當地鄉鎮工作人員或村支書的動員電話。

據報導，李大金（化名）從富士康離職後已返回家鄉，正在居家隔離。他說：「村支書打來電話說，目前就業壓力很大，富士康的工資待遇和生活保障很不錯，也拿出了優惠政策，希望我能考慮返廠」。