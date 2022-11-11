河南鄭州1大學封校1周 3萬師生缺防疫物資求助

鄭州航空工業管理學院3萬名師生因封控在校內，但嚴重缺乏防疫物資以及生活用品。（取材自大象網）

自河南省鄭州 市的黃河科技學院3萬名大學生因疫情 爆發集體逃校後，鄭州另一所高校近日也陷入疫情防控的困境。河南省鄭州航空工業管理學院3萬名師生被封校內，缺乏防疫 物資和生活用品，校友總會發公開信向社會求助。該校老師證實，學校嚴重缺乏防疫物資以及生活用品。另外，河北省邢台市寧晉縣第一私立學校師生及家長近日在網上控訴當局疑瞞報確診數，又不按防疫政策安頓患者，學生封在校內卻物資不足，缺糧缺藥。

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據人民日報健康客戶端消息，一封由鄭州航空工業管理學院校友總會發出的「致全體校友、社會愛心人士的公開信」引發輿論關注。公開信寫道：「我校疫情防控形勢嚴峻複雜，學校迅速啟動了應急響應機制，近3萬名師生被封在校，實行靜默管控。目前，我校疫情防控到了最關鍵，最吃勁的階段，各類防疫物資、生活物資消耗巨大，資金吃緊，物資短缺狀況日益突出。」

據報導，據該校一名楊姓老師說，網上流傳的公開信內容屬實，學校靜默管理已經持續了一周多時間，現在學生都在校內上網課，學校缺乏防疫物資以及生活用品。

楊老師說：「如今，我們的學生都不允許離校，老師和工作人員會送餐到每個學生宿舍，我們老師也在學校和學生一起，需要的防疫物資就是給老師和工作人員用的。」

據河南衛健委10日通報，截止9日24時，河南全省新增本土確診病例178例，其中鄭州市占177例；新增本土無症狀感染者1065例，其中鄭州占1052例。

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另據港媒報導，有自稱寧晉縣第一私立學校學生發帖反映，該校一個宿舍內住了20至40名女學生，封控當日已食物短缺。學校更只給發燒的學生幾包退燒藥，既沒單獨隔離，也沒做核酸檢測，到9日校方直接將發燒和沒發燒學生同車送回家。

報導說，另一名網友上載一段相信是學生家長與校方負責人的電話錄音當中，家長指摘學校不負責任，將已發燒的孩子送回家，晚上到家，翌日清晨即被測出新冠陽性，家長質疑同車還有沒發燒的學生，此舉會造成交叉感染風險。此外，有指當地方艙醫院已經爆滿，核酸用的咽拭子也數量告急。學校不單物資告急，出現12個孩子4天分5個饅頭的情況，有學生發燒也不許通知家長。

報導稱，多次撥打寧晉縣疾控中心、防控辦，以及邢台市防控辦和疾控中心電話，但全部無法接通。