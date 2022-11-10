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監控升級 2025年中國全民都有電子健康碼

記者賴錦宏／即時報導
中國規劃到2025年全民都有電子健康碼，且要推進互通互認、一碼通行。圖為民眾展示健康碼是可通行的「綠色」。（中新社）
中國規劃到2025年全民都有電子健康碼，且要推進互通互認、一碼通行。圖為民眾展示健康碼是可通行的「綠色」。（中新社）

中國國家衛健委、國家中醫藥局、國家疾控局三部門近日印發《「十四五」全民健康信息化規劃》（下稱《規劃》）。根據《規劃》，到2025年，每個居民擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼。同時，要推進互通互認、一碼通行。

香港經濟日報網，該《規劃》明確了「十四五」期間（2021年至2025年）全民健康信息化建設的指導思想，並列出集約建設信息化基礎設施支撐體系等8方面主要任務。

《規劃》要求，統籌推動全民健康信息平台建設，完善國家全民健康信息平台功能，加強省統籌區域全民健康信息平台建設，構建傳染病監測預警與應急指揮信息平台，全面推進醫院信息化建設提檔升級。逐步形成統一權威、全面協調、管理規範、自主可控的全民健康信息化標準體系。

《規劃》還要求，以普及應用居民電子健康碼為抓手，建立居民以身份證號碼為主、其他證件號碼為補充的唯一主索引，推動「一碼通用」。依托區域全民健康信息平台，推動檢查檢驗結果互通共享。

統籌推進與相關部門信息系統聯通，提高監測預警、實時分析、集中研判和輔助決策的能力。建立集中統一高效的應急指揮輔助決策體系，提升疫情應急處置能力和精準防控水平；加強健康碼標準規範使用，強化賦碼和轉碼規則規範實施，推進互通互認、一碼通行。

健康碼 疫情 香港

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