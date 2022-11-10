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外師愛中國文化穿漢服上課 喜歡關羽、會炒宮保雞丁

中國新聞組／北京10日電
安白龍穿著漢服上課。（取材自紅星新聞）
安白龍穿著漢服上課。（取材自紅星新聞）

近日，一段「大學外教穿漢服上課」的視頻在網上走紅，拍攝者自稱是四川綿陽師範學院大二學生，並稱「這名外教老師非常喜歡中國文化，上課很有趣，同學們都很喜歡他」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，視頻中，這名外教留著長髮和鬍鬚，穿著一身白色漢服正在授課，肢體語言非常生動。視頻中還有一段拍攝者的介紹：「我是來自綿陽師範學院的一名大二學生，我們外教已經給我們上課一年多了，他酷愛中國文化，喜歡穿漢服，特別可愛，我們全班都比較喜歡他，也很樂意上他的課。」在網路社交平台，這條視頻播放量達到20多萬次，不少網友紛紛留言點讚：「這位老師很有趣」、「太可愛了，聲情並茂」。

綿陽師範學院國際交流與合作處相關負責人說，這位外教名叫Randy，中文名叫安白龍，56歲，加拿大人，人類學學士，考古學碩士。兩年前，他應聘到綿陽師範學院，是學校文史學院純語言教師。

安白龍非常喜歡中國文化，也時常穿著漢服。（取材自紅星新聞）
安白龍非常喜歡中國文化，也時常穿著漢服。（取材自紅星新聞）

安白龍稱，他到中國已有17年時間，一直從事外教工作，工作之餘幾乎走遍中國大江南北。他特別喜歡中國文化，不僅喜歡穿漢服，還熟讀中國四大名著，還喜歡中國美食，會炒宮保雞丁。而且，他對中國武術也頗為入迷，特別喜歡「三國演義」中的蜀國將領關羽。

「中國的城市布局很緊密，人們之間交流很多，也非常親密，我特別喜歡這種感覺。」安白龍說，工作之餘，他幾乎走遍了中國的大江南北，看遍了中國的山山水水。

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