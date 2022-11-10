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兒童繪本驚現裸男按摩圖 不雅？偏見？網民意見兩極

中國新聞組／北京10日電
兒童繪本中出現裸男按摩畫面。（取材自北京日報）
兒童繪本中出現裸男按摩畫面。（取材自北京日報）

繼「毒教科書」之後，兒童繪本近日再被爆有「少兒不宜」內容，一名「裸男」趴在床上享受美女按摩的插圖引發廣泛關注，引起了家長的不滿，不過針對家長的顧慮，網民的意見亦呈兩極分化。

綜合媒體報導，有家長近日反映給五歲女兒買了一本兒童互動百科立體翻書，翻開書中的「窗戶」後，用餐、飲酒、剪髮等插圖場景會一一呈現，但其中一扇「窗戶」後卻是一名全身裸體的男子閉眼趴在床上，一旁一名金髮女子在給他做按摩，只有男子的臀部以毛毯掩蓋。

這一場景引起了家長的不滿，該家長認為，「雖然說按摩本身沒什麼，可這個畫面設計，男人還是裸體，實在是不適合給這麼小的孩子看。」

但網友對此卻有不同聲音。有網友與該家長看法一致，認為兒童繪本中不該出現「不雅畫面」；也有網友表示，上述畫面並無不妥，更重要的是需要家長加強引導。

有網友留言「世界上的按摩有穿衣服，也有光著身子的，都是正經的。不應該帶偏見」、「

就不信孩子他爹在家從不光著上半身」、「兒童的眼睛是清澈的，只有某些大人戴著有色眼鏡」。

兒童繪本出現了「滾遠點」、「打成肉醬」的字眼。（取材自北京日報）
兒童繪本出現了「滾遠點」、「打成肉醬」的字眼。（取材自北京日報）

除此之外，還有網民爆料另有幾本兒童繪本中出現「去死」、「滾遠點」等不文明用語，及驚悚暗黑畫風的插圖。

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