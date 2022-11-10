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麻將也可考級了 網站擠爆…網友：馬上幫父母報名

中國新聞組／北京10日電
麻將愛好者將可以註冊為運動員，圖為四川民眾在夏日打水上麻將（中新社）
麻將愛好者將可以註冊為運動員，圖為四川民眾在夏日打水上麻將（中新社）

麻將愛好者成為運動員不是夢，國際麻將聯盟和中國棋院杭州分院出台「麻將運動技術技能等級評定管理辦法」，透過問答考核與線上、線下比賽，麻將運動員可以從業餘一路晉升職業。由於熱情報名的「麻友」太多，服務器一度當機。

每日經濟新聞報導，國際麻將聯盟和中國棋院杭州分院共同成立麻將運動技術等級評定中心，同時出台《麻將運動技術技能等級評定管理辦法》。據辦法，任何一位麻將愛好者都可以注冊成為麻將運動員。而且，最開始的門檻相當低，只要在線進行基礎的麻將知識答題，10道題有70%的正確率即可成為麻將注冊運動員。而業餘一級也是通過在線答題產生，之後，則可以通過各種賽事不斷考級升級。

麻將運動員技術等級共18級，分為業餘和職業兩個層級，每個級別設置相應的等級稱號，並授予等級證書。根據規定，麻將愛好者要先登錄「智力運動考級」小程序，然後參與基礎的麻將知識問答，十分鐘內在十道題目中答對七道即為合格。這些問題大多比較簡單，有一些屬於典型的「送分題」。

在注冊成為麻將運動員後，想要晉升為業餘一級，也要參加理論問答。十分鐘內十道題目中答對八道即為合格。業餘一級的題目相比注冊運動員的題目難度要提升不少。考級成功後，業餘一級將可以獲得電子證書。

不少網友表示，「以後會不會不想和沒有麻將等級證書的人玩了？」還有人說，「馬上就去給自己的父母報個名。

在麻將運動員注冊渠道開通後，受到了廣大麻將愛好者熱烈追捧，服務器甚至一度當機。中國棋院杭州分院麻將項目主管樓俊傑表示，「麻將愛好者太熱情了，這兩天參與報名考級的人太多，導致服務器出現了一點問題，有些當機」，正在對服務器維護擴容。

至於注冊門檻會不會低了一些呢？樓俊傑表示，「麻將這個運動有很廣泛的群眾性基礎，我們做考級和比賽是為了推廣麻將運動。要把它做到運動化、競技化、產業化，首先我們要扭轉很多人對於麻將這項運動不好的印象。可能看起來我們設置的注冊運動員和業餘一級的門檻比較低，但後面要想升到業餘二到九級的話，就需要參加相關的線上比賽，專業運動員則需要參加線下賽，達到一定的排名和晉級率才能升級。

麻將愛好者可以網上註冊成為麻將項目運動員。（取材自紅星新聞）
麻將愛好者可以網上註冊成為麻將項目運動員。（取材自紅星新聞）

運動員 大麻

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